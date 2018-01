Los aciertos de David Patiño en Pumas

Ciudad de México

Si algo se le recriminaba a David Patiño cuando asumió el timón de Pumas, un equipo sumergido en una crisis de puntos, era precisamente ese punto de inflexión en el que su personalidad parecía no estar a la altura del reto; sin embargo, todas las especulaciones generadas a su alrededor han quedado disipadas y no precisamente por los dos triunfos en fila que tienen a Universidad, de momento, en el liderato general del Clausura 2018. No, el real mérito de este entrenador ha sido la congruencia el apegarse a los valores que pregonó como entrenador de la Sub 20, por más de tres año y replicarlo en el máximo circuito nacional.

Para empezar, Patiño Oviedo se apegó a las bases que mejor conocía de Pumas, las que empleó cuando fungió como futbolista: La Cantera. En el cierre del torneo anterior y lo que va del actual, el timonel priorizó la presencia de futbolistas surgidos en las fuerzas básicas de la institución, como Alan Acosta, a quien le dio minutos ante la lesión de Pablo Barrera y reiteró el plan de consolidación sobre otros, como Jesús Gallardo, que se ha referido al mismo David como una piedra angular para recobrar su nivel de antaño. "Nos ha devuelto el hambre", dijo el extremo hace unos días.

El segundo gran paso fue depurar la plantilla de acuerdo a lo que se requería y nada más. Se fueron algunos elementos, como Joffre Guerrón y si bien otros se mantienen en el plantel, como Néstor Calderón, Patiño ha preferido utilizar a otros jugadores en mejor nivel. Pidió los refuerzos justos y todo parece indicar que la directiva y su cuerpo técnico atinaron a encontrar a los eslabones correctos. Llegaron Alejandro Arribas, Yuber Asprilla y Matías Alustiza, y los tres han caído con el pie derecho en CU, siendo fundamentales para el buen momento que atraviesa Universidad Nacional. Como valor añadido, el timonel recobró el nivel de piezas como Mauro Formica.

El tercer pilar de Patiño, tan importante como los otros, ha sido la congruencia de su discurso. Desde el comienzo de su gestión interina, en el torneo anterior, dijo que Pumas correría como en antaño, que se le vería sudar la camiseta a sus futbolistas y así ha sido. Al menos contra Pachuca y Atlas, respectivamente, la intensidad del despliegue físico de Pumas ha sido fundamental para consumar victorias. En ambos encuentros, la presión alta y la defensa a ultranza, de literalmente todos sus elementos, ha sido la clave. Hasta Nicolás Castillo ha peleado como pocos la tenencia de la pelota, tanto en defensa como en ataque. Están convencidos.

ESTÁN MOTIVADOS

El triunfo frente al Atlas llenó de confianza a Pumas y revitalizó el ánimo del plantel hasta el punto de la euforia, así lo comentó el propio David Patiño en conferencia de prensa, aunque también, pidió mesura sobre lo que viene: "Contra América llegamos en un gran momento, pero lo tomaremos con humildad, no se ha ganado nada, solo los dos primeros partidos de Liga". Y sí, el próximo rival de los de CU serán Las Águilas, a quienes recibirán el próximo domingo, en el estadio Olímpico, en dispares condiciones, pues los pupilos de Miguel Herrera.

"El América es un gran equipo, pero nosotros también lo somos y hay que tenerlo en la mente. Ellos tienen una plantilla muy buena, muy nutrida en todas sus líneas y merecen respeto... Y nosotros también. Será un bonito duelo en casa, con nuestra gente en la tribuna", destacó el mismo Patiño. Y sobre la fórmula que ha llevado a sus Pumas a conquistar el liderato general del torneo, el estratega comentó: "Lo único que he hecho ha sido poner orden táctico, conseguir entendimiento colectivo de los comportamientos, congruencia".

A media semana, a pocos días del esperado duelo en el Pedregal, Pumas comenzará su actividad en la Copa, ante Lobos BUAP, en Puebla; sin embargo, el timonel dejó en claro cómo encarará este certamen: "La enfrentaremos con la seriedad que merece y con una mezcla de canteranos y jugadores de experiencia". De igual forma, el timonel también destacó que a partir de esta semana, Abraham González se reintegrará a la actividad del primer equipo.

MINIMIZA LIDERATO

Cuestionado más de una vez en la conferencia de prensa post encuentro, con las emociones todavía en el aire, David Patiño conservó la mesura, a pesar de los malos ratos que atravesó en el pasado reciente; ni el liderato, ni las dos victorias en fila le motivan tanto como seguir trabajando para consumar más objetivos cercanos: "Ser líderes de la tabla es nada más una estadística para nosotros, no significa mucho, está empezando el torneo y de ninguna manera tenemos una postura irreal al respecto; solo son dos partidos", recalcó.