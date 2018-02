David Cabrera, pilar del mediocampo de Pumas

Ciudad de México

A mediados del año pasado se oficializó el regreso de David Cabrera a Pumas, luego de varios meses de inestabilidad en Morelia. Un fino y zurdo mediocampista formado en La Cantera, esperaba que esta oportunidad fuera la definitiva en su trayectoria; volvía más maduro, más futbolista y aunque en los primeros indicios en Ciudad Universitaria parecía que la debacle futbolística del equipo le restaría protagonismo y su titularidad fue puesta en duda, debido al cambio de timón; sin embargo, la llegada de David Patiño poco a poco estabilizó el andar colectivo y le confío al '7' los hilos del mediocampo, junto a Marcelo Díaz.

"Ha sido bastante positivo el arranque de este torneo para Pumas, nos ha ido muy bien, pero también pensamos en lo que viene para no distraernos y quedarnos con lo que ya tenemos. La seguridad no solo está en mí, está en prácticamente todos los integrantes del equipo, somos conscientes de que, si el equipo está bien, en lo individual lo de igual forma lo estaremos; nos apegamos mucho a lo que nos dice y pide David (Patiño). Todo lo que vivimos el torneo anterior nos sirvió para asimilar que no podemos volver a los últimos lugares. En lo personal, no quieres ni salir de tu casa cuando las cosas van mal, cuando no te salen como esperabas", dijo para La Afición.

Debido al estilo de juego de Patiño, que se acomodó mejor con dos mediocampistas (4-2-3-1), Cabrera tuvo que ganarse un sitio en una lucha entre tres elementos: él mencionado, Abraham González y Marcelo Díaz. Con funciones mixtas, no solo defensivas, también de creación en ataque, David ha convencido a su entrenador, que le ha respetado su entrega y premiado con minutos. Hoy, sin duda, es uno de los principales eslabones para el repunte de Universidad Nacional: "Estoy disfrutando mucho el juego, sintiéndome bien con lo que estoy haciendo, pero sé que no hemos logrado nada. No debe quedarse solo en buenos resultados", dice convencido.

Para Cabrera, el buen momento que vive Universidad Nacional es consecuencia del trabajo de todo un plantel y más que eso, pero revela que el tocar fondo durante el Apertura 2017 le sirvió al grueso de la nómina, para ser empáticos, para despertar, por así decirlo, de un letargo futbolístico que llegó a amenazar con el regreso de los problemas del descenso y otras pesadillas, que en el camino se llevó a dos entrenadores consigo. La actualidad del equipo dista mucho de lo que pasó hace algunos meses y David lo destaca por la forma de trabajo de Patiño, un tipo institucional y correcto en las formas, distinto en el trato con

"Veo el ascenso del equipo de forma natural. Nos acoplamos muy bien y muy rápido a lo que quería David Patiño desde el cierre del torneo pasado, pero no se notó porque los resultados no nos acompañaron; después de la pretemporada, desarrollamos mejor su idea y ahora se nota. Se conjuntó también que al entrenador le brindaron la confianza para seguir en su puesto y que llegaron refuerzos muy importantes. Son mucho factores", comenta. "El trabajo del día a día con él es intenso, te tiene todo el tiempo concentrado en el siguiente rival, para no despegar los pies de la tierra".

Sobre la recuperación de los elementos de casa, de La Cantera, Cabrera, un referente para muchos de ellos, habla directo. David se remite al más reciente título de Liga de Pumas, para ejemplificar lo que sucede cuando se adelantan los procesos y advierte con claridad que Patiño, más que ningún otro estratega, conoce a la perfección el estilo que debe imperar en Pumas y con ello, conseguir que los elementos de mayor juventud logren una consolidación sin miramientos, sin hacerle daño a su estabilidad emocional y con los pies sobre la tierra.

"Creo que La Cantera ahí va, caminando. Patiño sabe perfectamente cómo llevar a los muchachos... A mí y a varios compañeros nos pasó que fuimos campeones (Clausura 2011), con un torneo espectacular y después salió gente de experiencia importante y eran ellos quienes llevaban el peso del equipo. Así, el club cayó en problemas de descenso, no es que no pudiéramos, es que es un proceso y no se deben adelantar tiempos. Todo esto que se está haciendo ahora, es precisamente para las generaciones de pumas que vienen. La intención es volver a poner a Pumas en los lugares que se merece y las formas en este equipo son las que importan".

Sin los reflectores de compañeros en otras posiciones, pero igual de efectivo, Cabrera Pujo valora el presente, sin resentimientos de lo que pudo ocurrir en un pasado que le mermó hasta de la selección nacional por distintas lesiones; el mediocampista es consciente que le aguardan, con el mismo rendimiento, más situaciones positivas a conquistar, así como a Pumas: "En lo personal, he recuperado ciertas cosas, me he sentido otra vez futbolista. Las cosas se están dando ahora; entiendo que esta es la línea que debo seguir. En lo colectivo, el equipo está para pelearle a quien sea".

CIFRAS

198 PASES

Tiene el '7' de Universidad Nacional, con una efectividad del 77%; ha recuperado 79 ocasiones la pelota desde la contención.

4 PARTIDOS

Disputó el mediocampista con la selección mexicana Sub 23 en el Preolímpico del 2012; registró 277 minutos antes de lesionarse.

176 PARTIDOS

Completa David entre Liga y Liguilla con Pumas, desde el Apertura 2008, cuando debutó bajo el mando de Ricardo Ferretti.