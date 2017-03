Es momento de crecer para Pumas

Ciudad de México

No hay más prórroga. Han pasado más de nueve meses desde que Francisco Palencia asumió el puesto de entrenador del primer equipo en Pumas y hoy, ante Tigres, tendrá ante sí su primer gran éxito, que puede transformarse, en caso de una eliminación, en fracaso. Paco y los suyos se medirán a Tigres, en la Vuelta de los Cuartos de Final de la Concachampions, con la mente en el Mundial de Clubes, pero también de dar un paso más.

Como guion de película, la frontera a vencer no podía ser otra que un rival que durante los más recientes dos años les ha complicado la existencia: Tigres. Los dirigidos por Ricardo Ferretti les negaron el título de Liga en el Apertura 2015, coronándose en la cancha del Olímpico, y el semestre anterior los dejaron fuera de la Liguilla, en Cuartos, con una goleada a cuestas en Monterrey (5-0).

Pumas no solo avanzaría en Concachampions, también terminaría con uno de sus peores fantasmas, y en el plantel son conscientes de esto: "Hemos estudiado bien a Tigres, ya los hemos enfrentado varias veces y conocemos su forma de juego; es un rival que impone sus condiciones en cualquier campo, pero trataremos de mantener el control y neutralizar su ataque", dijo a inicios de semana Abraham González.

A su favor, Universidad cuenta, además del apoyo de su grada, con el marcador: 1-1 durante la Ida, que les permite tener mayor margen a la hora de ir al frente y proponer en ofensiva; los del Pedregal contarán con su mejor arsenal e intentarán aprovechar su localia para replegar el poder ofensivo de unos Tigres cuya mayor sorpresa es el regreso de Nahuel Guzmán al arco. Es tiempo de crecer para Pumas.

“Sabemos que tenemos una ventaja, aunque sea mínima –el gol de visitante– y vamos a tratar de aprovecharla. Concacaf es un torneo que nos ilusiona en el grupo, en el que buscamos el pase al Mundial de Clubes, deseamos estar ahí. Vamos a buscar la internacionalización, aunque es paso a paso y queremos, primero, acceder a las semifinales; yo veo a los chavos muy motivados y hemos preparado bien el partido”, relató Paco Palencia previo al compromiso frente a Tigres.

En lo que respecta al nivel futbolístico de su oncena, en el que Pumas vivió un mes de febrero en el que sumó tres empates y dos derrotas, incluyendo Liga y Concachampions, Palencia confía en que las malas rachas, la adversa fortuna e incluso los despistes de los suyos en algunas líneas, hayan quedado atrás, sobre todo a la definir la serie ante Tigres. El entrenador se mantiene optimista y a la espera de un paso más en su etapa.

“Hemos cometido muchos errores, pero me deja tranquilo que el equipo ya entiende cómo queremos jugar y tiene muy mentalizado el sistema de juego; los resultados pueden venir o no, pero me gusta mucho cómo juega el equipo en este momento, nunca se rinde y está bien preparado para empezar a ganar cosas importantes, por eso lo de Concachampions es tan relevante para todos”, relató.

Palencia puntualizó sobre un aspecto extra cancha de los del norte: su porra. Los llamados Libres y Lokos, la barra señalada como gran responsable de las agresiones en las tribunas del Luis Pirata Fuente, confirmó a través de redes sociales que estará en la Vuelta de los Cuartos de Final, situación de la que el entrenador de Pumas brindó su punto de vista en caso de que los aficionados visitantes causaran desmanes en el Olímpico.

“En nuestro estadio la seguridad es bastante hermética y muy minuciosa. Mientras venga gente de Tigres a apoyar a su equipo está bien; a mí no me corresponde calificar a las porras de los rivales, lo que puedo decir es que, si a Tigres le parece bien que su barra tenga esa influencia sudamericana, que la tengan, yo no soy nadie para decirles qué hagan o no hagan. Conozco a la gente de Pumas y sé que ellos se comportarán de la mejor manera”.

EL DATO

Este martes, la directiva de Tigres anunció el regreso de Antonio Sancho como gerente deportivo de la institución.

PARA HOY

PUMAS VS TIGRES

21:00

Transmisión: Fox Sports

Estadio: Olímpico

Árbitro: Por designar