Perder contra América siempre duele: Palencia

Ciudad de México

Francisco Palencia y Pumas sucumbieron ante el América, el rival más antagónico de Universidad, y con el que está prohibido quedar a deber, más aún si juegas en el Olímpico de CU; sin embargo, en conferencia de prensa, el entrenador alabó la entrega desus dirigidos, aunque recalcó: "Perder contra ellos siempre duele más".

"Me quedo tranquilo, porque sé que mis jugadores se entregaron al máximo, que sudaron la camiseta y que no bajaron los brazos; me parece que trabajamos el partido, pero nunca llegó recompensa que esperábamos. Hay errores nuestros, puntuales, que nos cuestan los goles e contra", arremetió el DT.

Otro que decidió hablar del compromiso, contrario a lo que acostumbra, fue Rodrigo Ares de Parga, presidente de la institución felina; el mandamás señaló que "Ni modo. Fue un buen partido, pero mal resultado. Hubo errores que ya todos vimos", recalcó.