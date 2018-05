¿Quiénes para sustituir a Castillo en Pumas?

Ciudad de México

La prioridad para el actual proyecto de Pumas es el economizar los recursos monetarios, no hay tanto tiempo para pensar en futbolistas de altos costos y salarios; sin embargo, con la posible salida de Nicolás Castillo de Universidad Nacional, Universidad deberá emplearse a fondo para encontrarle un sustituto. Con las premisas antes citadas y dichas en su momento por el propio Rodrigo Ares de Parga, presidente del club, la búsqueda para encontrarle reemplazo a al andino se debe centrar en el balompié nacional, para ahorrarse el tiempo de aclimatación y también, debe adecuarse a la situación de economía del equipo.

Por ello, aquí se enumeran algunos casos que podrían recalar en Pumas, si es que se contemplaran. La primera posibilidad es Martín Cauteruccio, un ariete que fue sondeado desde antes de la llegada de Castillo, podría ahora sí, llegar a Ciudad Universitaria. El interés por el uruguayo no es nuevo, aunque en la Liga Mx, con Cruz Azul, no ha tenido la claridad que se esperaba. En tres torneos con La Máquina ha logrado marcar seis tantos en Liga, pasando de la titularidad a una opción de recambio. De hecho, el anterior Clausura 2018 tuvo su mejor registro, con tres anotaciones en 13 partidos.

Con mayor mérito que el charrúa, se encuentra Carlos González, el atacante paraguayo del Necaxa, que de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt no rebasa los dos millones de euros. En su segundo torneo con los Rayos, el guaraní dejó en claro su calidad, marcando nueve tantos en 15 incorporaciones de Liga; un semestre antes, consiguió cuatro dianas. Debido a su perfil, no es presa de los grandes equipos, al contrario, tiene vía para llegar a Ciudad Universitaria sin mayor conflicto, si es que existiera el interés de Pumas. Es del tipo de jugador que recalan sin conflicto en el Pedregal.

En la misma plantilla de los hidrocálidos, Martín Barragán es otra de las opciones. Se trata de un delantero mexicano que a sus 25 años apenas está siendo tomando en cuenta de manera estelar por el cuadro de Aguascalientes; de hecho, en varios encuentros, ingresó de cambio y logró marcar gol para afianzar al Necaxa en distintos duelos. Ya cuenta con experiencia en el pasado, pues además de lo que ha vivido con los hidrocálidos, pasó por Atlas, donde se formó como profesional y salió hace exactamente un año. En este tiempo con los rojiblancos, ha conseguido seis tantos en 30 encuentros de Liga.

Otra de las posibilidades es el canadiense Lucas Cavallini, que en su segundo semestre en México ya dio muestra de su dotes frente al arco enemigo. Con 13 dianas en total, nueve en el Clausura 2018, el ariete ha sido un acierto y se ha convertido en el hombre gol del Puebla. ha jugado 25 encuentros de fase regular y a pesar de no ser siempre el titular, ha terminado por hacerse presente en varias ocasiones. Su juego aéreo y la manera en la que retiene la pelota de espaldas al arco enemigo, así como su capacidad de asociarse con el más cercano de sus compañeros, destacan dentro de sus cualidades.

Finalmente, Jorge Benítez, que careció de oportunidades en Monterrey, también podría estar en la órbita de Universidad Nacional. Con pasado por Cruz Azul, el paraguayo llegó hace unos años a la Liga Mx para convertirse en el relevo de Roque Santa Cruz, pero quedó lejos de las expectativas deseadas. Hace un año llegó a Rayados para engrosar un plantel de por sí importante, pero más allá de algunos esbozos, nunca logró consagrarse. Todo parece indicar que en este mercado de traspasos se abriría la opción de salir; sus números respaldan un bajo desempeño: completó seis goles en todas las categorías que disputó.

Sería difícil que Pumas se quedara sin la presencia de un centro delantero de fuera, a pesar de que hace unos meses contrataron a Érick Torres para acompañar a Castillo, no se le entregaría el puesto por completo al Cubo. Ante este escenario, luce más complejo que un canterano tome la batuta en este sentido, pero aún así, al menos a lo largo de este semestre, se hicieron presentes en el área rival, como Juan José Busto, en la Sub 20, que marcó cuatro anotaciones; en la Sub 17 tuvieron Marco Ibarra, que logró cinco tantos en este torneo de Liga. Lo único claro es que el nueve para Pumas será una incógnita.