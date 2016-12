Rabello: "Tengo mucho qué demostrar"

Ciudad de México

Hace un par de semanas, Bryan Rabello se convirtió oficialmente en refuerzo de Pumas para el Clausura 2017. Este jueves, el chileno compareció en su primera rueda de prensa, y a falta de la presentación oficial, dijo sentirse adaptado de apoco de la idea de Francisco Palencia, de las exigencias que se requieren para jugar con Universidad Nacional y admitió ser consciente de la competencia que tendrá para ganarse un puesto en la oncena titular del Pedregal.

"He hablado un poco con el entrenador, me está buscando la posición idónea; puedo jugar (como volante) por izquierda o derecha; sé de la competencia en los dos puestos. Estoy muy contento de llegar a este club, que es un grande de México; espero poder hacerlo de la mejor manera. En cada entrenamiento me he sentido mejor y espero reflejarlo en el campo", consideró ante los medios de comunicación.

Rabello Mella también tocó el tema de su pasado en Santos Laguna, y admitió que en Torreón su futbol fue a menos, situación que espera no se repita en Ciudad Universitaria, donde sabe, las exigencias son mayores: "Quizás en el pasado -con Santos- no se me dieron las cosas, está claro que tengo mucho qué demostrar en Pumas, este es un club diferente , una nueva oportunidad, donde espero puede demostrar mi potencial".