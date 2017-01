Para Rabello, Pumas mereció más ante Chivas

Guadalajara

Luego de que la pelota se negara a entrar en el marco de Rodolfo Cota, Bryan Rabello se fue del Estadio Chivas con la sensación de que Pumas mereció más ante el Guadalajara; sin embargo, aceptó la derrota y ya piensa en el próximo juego ante La Máquina de la Cruz Azul.

Fueron tres postes los que impidieron que los universitarios salieran con un mejor resultado ante la escuadra que dirige Matías Almeyda. Además, un gol anulado por fuera de lugar también aumentó la sensación de que Pumas pudo siquiera rescatar un punto en Guadalajara.

"Puede ser que le llamemos suerte (la de Chivas), cuando no la metes en un arco se mete en el otro, nos vamos tristes pero seguiremos trabajando para mejorar. Esto es futbol y es así, hay que seguir trabajando para lo que viene", expresó el mediocampista de Pumas.

"Es complicado el tema de los palos, pero hay que seguir trabajando para lo que viene. La verdad que cada vez me voy sintiendo mejor, el club me ha acogido bien. No sé si hizo falta acoplamiento porque tuvimos tres palos, buenas ocasiones. El equipo de a poco se va armando y se irá viendo mejor", compartió.

Aunque este fue su debut en Liga con los auriazules, Rabello logró que Francisco Palencia destacara su trabajo así como el de los demás refuerzos que llegaron al Pedregal para encarar el Clausura 2017.