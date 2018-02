Alfredo Saldívar, agradecido con ‘Memo’ Vázquez

Ciudad de México

Uno de los principales valores con los que se conduce Alfredo Saldívar, portero de Pumas, es la reciprocidad y el agradecimiento. El cancerbero no olvida el comienzo de su trayectoria y al hombre responsable de darle sus primeros minutos en la Primera División nacional. Este miércoles, por primera vez, el arquero se enfrentará a Guillermo Vázquez, el estratega que le brindó confianza hace ocho años, cuando era muy joven, para estrenarse en el máximo circuito. El duelo ante Veracruz será especial para el 'Pollo'.

"Le tengo mucho cariño a Memo (Vázquez), es el técnico que me debutó, pero hoy defendemos causas diferentes y queremos vencer a Veracruz. No nos vamos a relajar, no podemos conformarnos con los que ahora tenemos; deseamos seguir en los primeros puestos". Y sobre la actualidad personal que vive Saldívar, dijo que: "Estoy muy contento con lo que estoy viviendo, con la actividad que estoy teniendo, pero solo pienso en los intereses de Pumas y en que debemos estar en la liguilla".

Sobre la actualidad del balompié nacional, de la posibilidad de que en la Liga Mx se suspenda el descenso y ascenso durante los próximos años, Saldívar no quiso abundar en el tema, pero sí brindó su punto de vista al respecto: "No estoy de acuerdo con esa posible decisión (eliminación del ascenso y descenso), aunque son determinaciones de los directivos. Como jugador del Ascenso, aspiras a la Primera División, es complicada esta situación".