Árbitro reconoce que sí era falta el gol de América: González

Ciudad de México

Una falta del delantero Oribe Peralta sobre el defensa Gerardo Alcoba generó el segundo tanto de América sobre Pumas de la UNAM para poner el 2-0 momentáneo, situación que molestó en el seno auriazul y donde al final el silbante reconoció el fallo.

Un error que descontroló a los universitarios que reaccionaron para empatar 2-2 aunque al final cayeron 3-2 contra las Águilas en esta fecha 11 del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.

"El tema es una locura. El segundo gol es clarísimo que lo agarran a Alcoba. El árbitro se inventa otra jugada y al final reconoce que sí era falta. A los compañeros los sancionan un año y a ellos no les pasa nada. En fin, es lo que hay", aseveró el mediocampista español Abraham González.

Incluso el técnico Juan Francisco Palencia, quien pocas veces opina del trabajo arbitral, afirmó que se le acercó al silbante Marco Antonio Ortiz para tener una explicación al respecto.

"Vi la repetición del segundo gol y jalan a Alcoba, le dije al árbitro si no la viste o no la quisiste marcar y hasta ahí. Yo no soy quien para evaluar eso, yo estoy aquí para dirigir a mi equipo", afirmó.

Por su parte, el atacante uruguayo Matías Britos descartó alguna desesperación por el error arbitral y ahora queda a Universidad Nacional mejorar en el funcionamiento para recomponer el camino, ya que apenas suma un triunfo en los últimos seis cotejos de Liga MX.

"No nos desespera son situaciones que se dan, a veces toca que nos pase a nosotros, otras veces no. Nos queda trabajar y mejorar, seguramente si mejoramos, recibimos menos goles y seguimos marcando las cosas van a salir mejor", indicó el sudamericano.

Del otro lado, en América no dieron declaraciones, ni el técnico argentino Ricardo La Volpe se presentó en conferencia de prensa y el club abandonó Ciudad Universitaria en caminatas.