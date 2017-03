“No hay que obsesionarse con el descenso”: Herrera

Ciudad de México

A Veracruz le urge sumar, es último en la tabla de cocientes y el tiempo se agota. Del otro lado, Puebla no puede permitirse más tropiezos, pues es peligroso a estas alturas del torneo.

Este día abren la Jornada 10 con el morbo del descenso como marco, y claro, con el hecho de que no habrá afición en el estadio Luis Pirata Fuente.

Robert Herrera, defensor del Puebla, sabe que el panorama a veces no ha sido tan alentador, pues desde que él se incorporó al equipo, mantienen esa piedra en el zapato, pero también comentó que al final, la mayoría de los elementos del cuadro albiazul han tenido complicaciones en su trayectoria y han salido adelante, así que, el descenso es una prueba más. Él recordó que en sus primeros esfuerzos para ser profesional tenía que viajar más de 90 kilómetros para entrenar, y aun así, no se dio por vencido.

Por eso, en lo que respecta a la tabla de cocientes, sabe bien que no deben aflojar en las próximas jornadas, pero tampoco pueden obsesionarse con el tema, ya que presionarse de más podría afectarles para no obtener los resultados deseados.

“No hay que bajar los brazos nunca. Desde que llegué, Puebla está en una zona complicada, y la verdad que nunca fui de pensar mucho en eso, sobre todo durante los partidos. Hay que trabajar bien en la semana y luego se irán viendo los resultados, pero tampoco puedes obsesionarte con el descenso porque te puede jugar una mala pasada”, dijo el uruguayo vía telefónica.

Además, mencionó que “hay que hacer las cosas lo mejor posible para llevarnos una victoria en cada encuentro o un resultado que nos ayude en esta lucha. Nos hemos recuperado en puntos, pero por más que estemos mejor, no quiere decir que nos vamos a confiar, hay que ser maduros para seguir alejándonos del tema y porqué no, pensar en entrar a una Liguilla”.

Puebla perdió en casa la jornada anterior contra Tigres 2-0. Antes de eso, ligó dos empates y derrotó a Chiapas y Toluca. En cuestión de estilo, La Franja se nota más ofensivo, con solidez atrás y sacrificio, algo que habían mostrado por momentos en el Apertura 2016 con el entrenador Ricardo Valiño, y que olvidaron al arranque del Clausura 2017. Ahora, con José Saturnino Cardozo han vuelto a esa esencia.

“El trabajo con él es corto, pero intenso. La verdad es que el equipo viene levantando. Desde que llegó Cardozo hemos cosechado buenos resultados, y lo que nos está diciendo, la manera de jugar cada partido, nos ha ayudado. Estamos corrigiendo cosas en defensa y cada uno está agarrando confianza, se está jugando muy bien, el equipo se ve muy compacto, las líneas son muy cortas entre defensa, media y delantera”.

Según Herrera, “al inicio habíamos tenido problemas individuales, teníamos errores y nos costaba remontar los partidos, tenemos un equipo bueno, pero siempre es complicado cuando te anotan primero. Hemos mejorado, pero vamos paso a paso”.

En lo personal, el uruguayo detalló que está adaptado al ciento por ciento al futbol mexicano, al que llegó en 2015, aunque no rechaza que al principio tuvo sus dificultades.

“Cuando llegué me había costado un poco el tema del aire, de la altura, creo que como a todos, cuando uno llega a un lugar nuevo te es difícil acostumbrarte, después me empecé a adaptar al grupo y ahora estoy trabajando al ciento por ciento, quiero mejorar en cada partido. Me gustó mucho la Liga mexicana, pero es muy dura, porque hay equipos muy complicados”.