Nos daban como víctimas y dimos un partido redondo: 'Chiquis'

Guadalajara

Los puntos son de oro pensando en el tema porcentual, además, el técnico de Puebla, Rafael García, entiende que muchos veían al Puebla como la victíma en su visita a Chivas, que hasta el momento sigue sin ganar en lo que va del Apertura 2017.

Aseguró el estratega de La Franja que sus jugadores hicieron un partido perfecto, venía en busca de un contragolpe y aunque no fue así como cayó el gol de la victoria, sí lograron que los locales se quedara con un hombre menos por la expulsión de Jair Pereira.

"Con la expulsión cambian las cosas, se ha hecho buen trabajo de posesión y este partido realmente fue bueno, tuvimos posesión a pesar de la lluvia. Mis jugadores fueron valientes, tuvimos el balón, nos faltó un referente de área. Fue un partido redondo cuando sinceramente nos daban como víctimas".

Dijo que en el análisis se había previsto a un Rebaño que está golpeado por el tema de las lesiones. No fue fácil para sus dirigidos sumar en la cancha del equipo que hasta hace poco se alzó con Liga y Copa MX.

"Significa muchísimo venir a ganarle al equipo que logró el Bicampeonato el torneo pasado, es gratificante, realmente estoy orgulloso de los muchachos. Sabíamos que Chivas no estaba pasando su mejor momento, seguramente por muchos lesionados, llegó hasta el campeonato y la preparación no te da tiempo. De local ellos viendo a un Puebla que no pasaba por mejor momento, nos vieron como la oportunidad para sacar victorias. Tratamos de jugar con su desesperación

Aunque el arbitraje fue polémico prefirió no entrar en detalles, pues recordó que hace una semana fue al Puebla al que le tocó batallar con esa situación. En relación al VAR que podría ayudar a corregir esos detalles, comentó.

"Primero hay que analizar los videos con calma, ver las actuaciones arbitrales, la semana pasada nos tocaron errores que nos costaron puntos. Tuve una experiencia el diciembre pasado en el mundial de clubes con América, se utilizó el VAR y fue bueno. Es muy importante porque hay mucho en juego y jugadas definitivas, la tecnología va creciendo y si puede dar justicia deportiva bienvenido sea", finalizó.