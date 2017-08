El León, más de veinte años después, gana en Puebla

Puebla, Puebla

El club de futbol León se quitó de encima una racha de más de 20 años sin ganar en Puebla, para conseguir tres puntos de oro en el arranque del Apertura 2017, tras vencer al equipo de la Franja por la mínima diferencia, en duelo por la fecha seis del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

El argentino Mauro Boselli, de penal, se hizo presente al minuto 21 para abrir el marcador en el Estadio Cuauhtémoc, resultado que a la postre sería definitivo. "La Fiera" estuvo incisiva desde el principio de las acciones, con buena llegada por las bandas, Boselli fue un azote para la defensa "camotera" y solo fue frenado por medio de la falta que le cometió el defensa Alonso Zamora.

Luego de los primeros 45 minutos, el juego se tornó más lento, con multiples faltas sobre todo del lado de León, que buscó cortar el juego y conservar el resultado que no conseguía desde le temporada 1990-1991, cuando ganó 3-1 a Puebla Desde entonces, los locales no habían perdido en 17 ocasiones que habían recibido a los guanajuatenses y con este resultado Puebla no ha ganado en casa y tras seis fechas del presente torneo cuenta con un triunfo y solo cinco puntos, mientras León llegó a siete unidades y está a cinco de diferencia del líder, Monterrey.

Alineaciones

Puebla.- Moisés Muñoz, Brayan Ángulo, Óscar Adrián Rojas (Leonel Jonás Aguirre, 52), Erik Pimentel, Alonso Zamora, Daniel Guerrero, Hugo Rodríguez, Carlos Gutiérrez Armas (Jesús Alonso Escoboza, 59), Francisco Javier Acuña, Christian Marrugo, Cristian Gabriel Esparza (Félix Micolta, 46). DT José García.

León.- Carlos Felipe Rodríguez, Fernando Navarro, Osvaldo Rodríguez, (José Iván Rodríguez, 69), Andrés Mosquera, Juan Ignacio González, Elías Hernández, Luis Montes, Alexander Mejía , Leonel López (Diego Novaretti, 74), Jorge Pereyra (Maximiliano Cerato, 62), Mauro Boselli. DT Javier Torrente (ARG)