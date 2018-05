Asegura Enrique Meza no tener arreglo con el Puebla

Puebla

Pese a que la directiva del Puebla había confirmado a través de su presidente, Manuel Jiménez, la permanencia de Enrique Meza como técnico del conjunto para la próxima temporada, el afamado "Ojitos" declaró en entrevista a nivel nacional que hasta el momento se mantiene un tanto alejado del alto mando, dejando entrever que su estancia no está finiquitada aún.

"Si me quedo yo, o no me quedo yo, el equipo se va a reforzar, estamos 'alejadones', pero yo creo que el equipo se tiene que reforzar, pero ya tiene una idea propia, ellos la adoptaron, los jugadores la adoptaron, yo llego, la plasmé, se las expliqué, hubo veces que intentaron hacerla y hubo veces que por una jugada fallada empezaron a hacer otras cosas que hacían en el pasado, ese pasado no era tan bueno".

Meza Enríquez fue claro al decir que en un balance general de lo hecho con los franjiazules, siempre trató de plasmar su idea con el único objetivo de cumplir con la encomienda que a él le fue realizada, lo que por momentos pudo alcanzar con éxito y así quedó de manifiesto con el accionar de su plantel.

"La idea es esa, la colectividad para mí es muy importante, yo siempre estoy pensando en que la participación colectiva es algo muy difícil de hacer, se dice, desde que yo era chamaco, con los grandes entrenadores que tuve a nivel juvenil que lo más difícil es hacer lo fácil, y eso es siempre lo que siempre estoy buscando, a mis jugadores les pido que no se preocupen, que hagan bien las cosas fáciles, que no hagan cosas difíciles, que las cosas difíciles van a venir después".

Por último, recalcó que así como muchos se lo hicieron ver, él no está satisfecho por el saldo final, de ahí que habrá que esperar a lo que suceda en próximos días.

ARP