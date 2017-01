Presidente de Puebla explota contra arbitraje

Puebla

El presidente de Puebla, Carlos López Domínguez explotó contra el arbitraje de la Liga MX, luego de que esta tarde fueran afectados por un supuesto "penal inexistente" que le diera la victoria 4-2 a Monterrey.

"Jornada a jornada no nos venimos enfrentado contra 11 sino contra 12, es vergonzoso lo que pasa. Fue un penal inexistente", comentó López Domínguez.

Tras ser cuestionado si iban a tomar medidas al respecto, respondió: "¿Qué acciones van a tomar? Cada ocho días es lo mismo, no soy yo, somos todos los presidentes, cada ocho días tenemos que salir a decir algo porque el arbitraje es malísimo, ya lo sabemos, no es nada nuevo en este futbol"

El directivo no confía en que la Comisión de Árbitros tenga silbantes capacitados para impartir el reglamento, pues ya ha tenido esta experiencia en otras ocasiones.

"Pues si tuvieran creo que sí, ojala, han pasado por aquí muchos árbitros podemos seguir viendo estas actuaciones desastrosas como te cambian un partido", agregó.

Al final expresó que se sentía feliz del desempeño de sus jugadores en el terreno de juego, pese a que se vieron desfavorecidos por el silbante Adalid Maganda.

"El equipo, como yo les digo, yo estoy muy contento, muy orgulloso de cómo mis jugadores salen, se rompen el alma, para que un señor que no tiene la capacidad me lo manden a dirigir un partido y ¿Qué hace? Pasa esto, me cambie y el resultado al final nos desfavorece", concluyó