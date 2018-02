Reconoce Meza deficiencias en La Franja como visitante

Puebla

Encontrar el equilibrio en el renglón de triunfos sigue siendo para el Puebla de La Franja su prioridad en el corto lapso, ya que la escuadra necesita con urgencia una victoria fuera de casa, pues es ahí donde el conjunto ha mostrado un mayor número de deficiencias, ello según lo apuntó el técnico de los Camoteros, Enrique "El Ojitos" Meza.

"Al equipo le falta ganar, afuera pierde, adentro gana, hay que equilibrar, (ante León) fue una derrota, que veníamos con ilusión de llevarnos algo, cosa que no pudimos hacer, pronto perdimos el control del juego en los primeros minutos y nos costó, después, parte del primer tiempo y casi todo el segundo jugamos mejor y tuvimos algunas oportunidades que no pudimos capitalizar, me da la impresión de que el equipo trató de sacar algo más y no se pudo, la victoria del León, porque metió dos goles, fue muy merecida".

Admitió que si bien al momento no está del todo satisfecho por la ausencia de buenos dividendos en patio ajeno, la reacción mostrada por su equipo lo alienta a pensar que van por el camino indicado, de ahí que el reto será lograr con éxito su objetivo en su próxima salida, sin dejar de lado que enfrente tienen ya un compromiso de alto riesgo en casa dentro de la doble jornada.

"Estamos en la fecha seis, no es como para estar muy contentos, pero yo creo que tenemos que mejorar, en el segundo tiempo mejoramos mucho, cosa que no pudimos conseguir más que un gol, así que quedamos a deber. No estamos contentos, pero algo rescatable es la reacción que tuvo el equipo en el segundo tiempo, el grupo está bien unido".

La Franja retomó sus labores de manera inmediata para detallar lo que será el cotejo del próximo miércoles en contra de los Diablos Rojos del Toluca.





ARP