Juez dicta auto de formal prisión al 'Hobbit' Bermúdez

Ciudad de México

El juez 11 Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Eduardo Mata Carrillo, dictó auto de formal prisión a Christian 'El Hobbit', Bermúdez, jugador del club Puebla.

En la rejilla de prácticas del juzgado con sede en el Reclusorio Norte, Bermúdez Gutiérrez fue notificado que se abrió en su contra un proceso de tipo ordinario por su probable responsabilidad en delitos que atentan contra el cumplimiento de la obligación alimentaria agravado.

Se le informó que cuenta con tres días para apelar el auto dictado por el juez Mata Carrillo, así como 15 días para ofrecer pruebas a su favor.

El delito del que se le acusa es en agravio de su ex esposa y sus dos hijos menores por el incumplimiento en el pago de pensión alimentaria desde enero de 2014.

En entrevista con La Afición, Rodolfo Aragón, abogado defensor del ex jugador del América, señaló que la ex esposa pedía en total poco más de seis millones de pesos para poder llegar a un acuerdo, dinero con el que Christian no contaba.

En tanto, el abogado de su ex esposa, Emilio Pardo, dijo que luego de que el jugador salde esta deuda, y asegure el pago a tiempo por los próximos dos años, su cliente tendría que otorgarle un perdón, de lo contrario, pasará de tres a cinco años en la cárcel.

Cuestionado por los micrófonos de ESPN en Radio Fórmula, Pardo comentó que el jugador no alcanza fianza debido a que es un delito grave, por lo que estará recluido durante todo el juicio.

"Puedo decir que va a estar recluido en cuanto no se llegue a un acuerdo o cumpla con sus obligaciones. Nosotros no pretendemos afectarlo, de ninguna manera, lo que está pasando es consecuencia de su conducta", dijo el abogado.







ERM