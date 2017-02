Puebla se luce con sus gorras New Era

Puebla

En la cancha del Estadio Cuauhtémoc, se llevó a cabo la presentación de la gorra New Era del Puebla, bajo el lema "This is the cap (esta es la gorra)".

El lanzamiento contó con la presencia de los jugadores de la 'Franja' Gabriel Esparza, Patricio Araujo, el director de la marca New Era en México David Pérez Padilla, el Presidente del Club Carlos López Domínguez y el Vicepresidente de la institución Pablo Lavalle.

Carlos López, presidente del equipo aseguró que "es un privilegio que confíen en nuestro proyecto".

Mientras que Pablo Lavalle señaló que "para esta institución es un honor contar con New Era, fue tema de un año cerrar este proceso. Siempre que una marca voltea a ver a club y una marca como New Era".

El convenio entre la marca norteamericana y los 'Camoteros', consiste en que un porcentaje de la venta de la gorra se le pagará al equipo y el costo será de 729, 599 y 549 pesos.

Durante el evento, se transmitió un video donde se presentó la colección de los gorras en las pantallas del Estadio Cuauhtémoc, donde aparecieron los jugadores de la institución portando el nuevo producto.

David Pérez, aseguró que para la marca de gorras "fue una misión traer la marca, junto con los diseños a México, estoy orgulloso y agradecido de estar aquí por poder plasmar los colores del Club Puebla en la gorra, donde principalmente se utilizaron tres tonos de azul, hay gorras inspiradas en la cubierta que tiene el estadio".

La marca americana sumó al equipo de la 'Franja' a la lista de 12 escuadras que patrocina en la Liga MX como Guadalajara, Querétaro, Tijuana, Santos, entre algunos otros.