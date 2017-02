Un Puebla solidario que busca la salvación

Ciudad de México

Puebla está en la pelea por el no descenso en el Clausura 2017 y el empate sin goles ante América en el Azteca lo hace sonreír, al menos a su técnico José Cardozo, quien, sin embargo, no se fue satisfecho del Azteca.

"Nos vamos contentos con el funcionamiento. Tengo jugadores muy obedientes. Nos tenemos que ir molestos porque tuvimos las mejores, claras, no las aprovechamos".

La Franja, en los pies de Pedro Canelo, al menos tuvo tres oportunidades sólidas para vencer la meta de Agustín Marchesín, aunque, a estas alturas, el punto no sabe tan mal.

"Me gusta tener un equipo solidario; me parece que merecimos los tres puntos. No estamos para mirar, estamos para correr. Si seguimos jugando así, estamos en el camino".

Para Cardozo, su plantilla es atenta y entiende las órdenes desde la trinchera llamada banca, dentro de una guerra por la salvación ante Veracruz, Morelia y un poco más lejos Necaxa.

No hay reproches para ninguno de mis jugadores. Le cortamos los circuitos al América. Debemos tener compromiso, se pierde un poco de confianza estando en esta posición, pero si seguimos con esta ambición, saldremos adelante", finalizó.