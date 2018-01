Reconoce Meza que no ofrecieron un buen juego

Puebla

El director técnico del Puebla de la Franja, Enrique Meza, aceptó que sus dirigidos no ofrecieron un buen encuentro ante los Xolos de Tijuana, por lo que consideró que fue justo el resultado, pero demeritó a los locales por sus constantes faltas y por “ensuciar” el juego.

“Las primeras jugadas fueron de faltas y empezaron a no dejar jugar, es un equipo que tiene una agresividad importante, pero me parece que a veces se pasan y es muy constante; en el partido de Morelia, también nos hicieron dos faltas que eran de expulsión y, sin embargo, no pasa nada. Entonces, ¿Necesitaré yo también incentivar a mis jugadores para que peguen patadas o no entiendo? Porque ahora vuelve a pasar lo que muchas veces, en una cancha sumamente difícil, como esta, con una presión a veces exagerada con empujones de brazos, empujones; sin embargo, la derrota ya está, dolorosa, también. Porque yo no puedo mandar a mis jugadores a intercambiar ni puñetazos ni patadas, ni nada que se le parezca”, comentó.

Pese a lo anterior, dejó en claro que aceptaba la derrota, pues mencionó que “dentro de todo, Xolos sí jugó mejor que nosotros. Acepto que nuestra actuación no fue buena esta noche, pues dejamos de hacer muchas cosas”.

Rechazó que haya influido el arbitraje, pues estableció que les marcó algunas faltas a favor, pero estableció que el daño ya estaba hecho.

“El arbitraje hace lo que puede, falta, quizás en momentos (hizo falta) temperamento para imponerse también. Porque (Santander) empezó a no marcarnos algunas faltas a favor, a veces se va echando un equipo para atrás porque cada balón dividido es a favor del rival. Entonces hay que poner mucha atención”, añadió.

Reconoció que su plantel no se merecía la victoria, ya que dejaron de hacer muchas cosas de lo que había mostrado la Franja bajo su gestión. “Acepto que no fue buena la actuación”, remarcó.

Añadió que “el resultado al final es justo, dentro de todo el rival jugó mejor que nosotros y dejamos mucho de hacer porque en el primer tiempo había estado bueno el juego, pero empezamos a jugar con demasiada frecuencia para atrás y eso jugar para atrás para atrás nos impedía crear alguna situación de compromiso. Pero eso de ensuciar el juego también tiene su riesgo, pero al final no pasó nada (…) y a la larga hicieron lo suficiente como para ganarnos, nos faltó mucho temperamento y jugar mejor en el segundo tiempo”, señaló.

Finalmente, mencionó que en su próximo partido ante Chivas, el Puebla buscará hacer una nueva historia y dejar atrás las estadísticas, pues jugarán en casa y eso será la fortaleza de los Camoteros. “No podemos estar pensando o temblando porque Guadalajara siempre le ganó al Puebla, vamos a hacer los méritos suficientes para imponerse”.

