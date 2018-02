Reconoce Meza que deben mejorar como visitantes

Puebla

A pesar de sumar su tercera victoria como local en el actual Torneo Clausura 2018, el director técnico del Puebla de la Franja, Enrique Meza, reconoció que como visitantes tienen cosas puntuales en las que deben de trabajar aún.

“Hemos sacado tres victorias, pero nada de visitantes. Entonces, es necesario que mejoremos absolutamente, porque todavía hay momentos en los que nuestro equipo da ventajas que afortunadamente el rival no aprovecha, pero debemos de ser muy conscientes de que hay mucho que mejorar”, comentó.

Luego de la victoria sobre el Guadalajara, misma que no lograban desde hace casi 10 años, el “Ojitos” evitó echar las campanas al vuelo y, por el contrario, reconoció que Chivas fue un digno rival.

“Es un buen rival, que recién fue campeón, pero que en el torneo pasado se desdibujó y nadie puede negar que en este partido hicieron su mejor esfuerzo”, comentó.

Además aseguró que por ahora no es momento de pensar en la cima del certamen. “Es muy pronto para hablar del liderato, quisiera estar en esas condiciones en la fecha 17”, añadió.

De igual forma, mencionó que será importante que sus dirigidos se mantengan concentrados desde el silbatazo inicial y, especialmente, que sepan aprovechar los momentos clave del cotejo, lo que sí realizaron ante los tapatíos.

“Los partidos se componen de más de 90 minutos. Definitivamente hay que cuidar los momentos precisos y el tiempo en cualquier momento, porque fuimos eficaces muy al principio del juego, hoy conseguimos un gol muy pronto y muy al final del primer tiempo, lo cual es un mensaje de que no debemos desconcentrarnos. Los jugadores a veces no le dan importancia a los primeros minutos y quedó demostrado que son muy importantes. Es necesario también eso para no dar ventajas, así sea el segundo 10 o minuto 95”, destacó.

Asimismo, externó su molestia por la forma en que Alejandro Chumacero se fue expulsado. “Creo que es merecida la expulsión, el jugador no salía rápido y eso puede ser tiempo de compensación en contra de nosotros”, sentenció.

También aclaró que tuvo que hacer movimientos muy pronto, como el cambio de Omar Fernández en el primer tiempo, que explicó fue debido a su pronta amonestación.

Finalmente, anunció que Jorge “Chatón” Enríquez estará listo para retomar acción la siguiente semana cuando visiten al club León.

AMV