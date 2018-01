Meza satisfecho pese a la derrota

Puebla

El director técnico del Puebla de la Franja, Enrique Meza, aseguró que a pesar de la derrota que sufrió su equipo frente al Morelia, se siente optimista y satisfecho por el desempeño de sus jugadores, ya que para él jugaron mejor y fueron competitivos, postura que pretende mantener ante a cualquier rival.

“Hicimos un buen primer tiempo, desafortunadamente ahí nos cae el gol. A pesar del gol generamos más que Monarca al inicio. Después en la segunda parte, me parece que Monarcas se reagrupa bien y nos costaba más trabajo entrar. Apenas es la segunda fecha, yo pretendo que el equipo juegue igual esté donde esté, porque si queremos salvarnos, debemos jugarle a cualquier rival, entonces nosotros no nos vamos a encerrar esperando a que alguien haga algo”, indicó.

Sobre el desempeño de su escuadra mencionó que está en proceso y le falta poco para que juegue como él plantea.

“No está lejos de lo que quiero ver, es la jornada dos y el equipo está bien, creo que la semana pasada tuvimos una buena actuación. Es necesario mejorar, tuvimos un error puntual, despejamos mal la pelota y surgió el gol de ellos, teníamos controlado el balón, ellos recuperaron y nos hicieron daño, pero mis jugadores no lo hacen mal”, refirió.

El “Ojitos” también se dio tiempo para comentar sobre su oponente, con quien sumó muchas temporadas en su cuerpo técnico, pues hizo referencia que ver a Monarcas bien lo hace feliz.

“Soy profesional, me fui por alguna razón, pero el equipo hizo lo suyo, lograron salvarse, eso es motivo de alegría, me da gusto que sigan en primera”, destacó.

De igual forma, comentó sobre la contratación del ex integrante de la selección de Estados Unidos, el delantero Landon Donovan por parte del León, a quien enfrentó en varias ocasiones cuando dirigió al cuadro Tricolor.

“Tuvo un tiempo que se quedó sin jugar y eso me preocuparía, pero es un joven que ha regado su calidad por muchos lugares y creo que viene a aportar. No sé cómo llegue. Se quedó mucho tiempo sin jugar. Fue un jugador que regó su calidad en muchos lugares, todavía la tiene. Ojalá no se hubiera retirado, creo que tiene año y medio sin jugar y eso al final tiene un peso específico”, concluyó.

AMV