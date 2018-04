Meza advierte duelo complicado ante América

Puebla

América no será un rival sencillo el próximo viernes en la cancha del estadio Cuauhtémoc, así lo aseguró el técnico del Puebla de La Franja, Enrique "El Ojitos" Meza, que en su tradicional conferencia de prensa destacó que el equipo azulcrema cuenta con grandes jugadores, entre ellos Oribe Peralta, situación que complica el panorama en su búsqueda de ponerle freno a la mala racha.

"Ahora nosotros estamos muy necesitados de una victoria, no solamente para acumular puntos, sino porque en el ánimo del equipo se acostumbra a las derrotas y es una muy mala costumbre, entonces necesitamos hacer lo posible por enfrentar a un gran equipo como es América, con mucho respeto, pero haciendo fuertes nuestras habilidades para intentar sacar un buen resultado. Es un rival muy complicado porque está lleno de muy buenos jugadores, es un rival agresivo, en el buen sentido de la palabra, tiene un juego aéreo importante, uno de los mejores jugadores que hay en México como Oribe (Peralta) y yo creo que eso lo hace tener un alto grado de dificultad".

De igual forma, el timonel blanquiazul dijo no sentirse plenamente satisfecho con lo que al momento ha obtenido con el cuadro poblano, tras reconocer que si bien cumplió su primer objetivo que era la salvación, la posibilidad de una liguilla se les diluyó de las manos, de ahí que inclusive piensa ya en la siguiente campaña.

"Yo dije cuando llegué que nadie nos podía negar la posibilidad de soñar con una calificación y quizá con un título, pero a mí me contrataron para que el equipo salvara la categoría, entonces no estoy conforme con lo que sucedió por la cantidad de partidos perdidos, pero bueno, si ahora no tiene más remedio esta situación, tendríamos que esperar, fortalecer el grupo, mentalmente también para intentar hacer una mejor temporada la que viene".

Para concluir, el timonel blanquiazul sentenció que si bien a ellos les toca encarar a los Lobos BUAP en la última fecha, donde podría quedar definido el descenso, no es momento de especular pues para ello se debe ver primero qué es lo que pasa este fin de semana, ya que el cuadro universitario podría llegar sin la categoría de equipo de Primera, por lo que consideró que no es pertinente tocar el tema.

