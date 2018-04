Lamenta Meza errores en derrota ante el Pachuca

Puebla

Para el director técnico del Puebla de la Franja, Enrique Meza, la derrota ante el Pachuca se dio porque fueron más por los errores que sus dirigidos cometieron que los aciertos del rival, quien, para él, supo aprovechó todas y cada una de las oportunidades que generó.

Respecto a la goleada insistió en que se concretó por las flaquezas que sus jugadores demostraron durante todo el partido. “La cantidad de goles que nos hicieron es extraña”, resaltó.

“Lo que pasa es que ellos, creo que en el primer tiempo, sobre todo, atacaron muy poco, pero lo que atacaron nos hicieron daño, mucho producto de perder balones en tres cuartos de campo, nosotros sabíamos que ellos tienen un contragolpe muy peligroso, no le quito mérito al rival, pero mucho me parece que nosotros dimos posibilidades de que nos atacaran y nos hicieran tanto daño”, comentó.

Añadió: “Aparte de la derrota, tuvimos muchas flaquezas y muestra de ello es la cantidad de goles que nos hicieron, tuvimos muchas oportunidades también nosotros, (pero) no quito mérito al rival”.

El estratega aseguró que aunque suman cuatro derrotas no se encuentra preocupado, ya que dijo que “no gano nada preocupándome, necesito ocuparme, los jugadores están conscientes de la cantidad de cosas que dejamos de hacer, lo que más me ocupa es la cantidad de balones que perdemos y que se convierten en goles”.

El “Ojitos” dijo que hablará con sus jugadores para pedirles que no decaigan en lo anímico y así pronto ponerle freno a la racha adversa que acumulan con cuatro descalabros en fila.

“La semana pasada decía que a nadie se le olvida jugar, pero creo que aparte de la derrota tuvimos muchas flaquezas y tan es así que la cantidad de goles tan extraña que nos hicieron, digo extraño porque creo que tuvimos muchas oportunidades también nosotros; sin embargo, alcanzamos a hacer dos ya cuando estábamos con una cierta desventaja, lo que hay que decirle a los jóvenes jugadores es que no se desanimen, que vuelvan a poner el mismo empeño que siempre han puesto, porque ellos trabajan muy bien, nos equivocamos muchísimas veces, pero es un equipo profesional que siempre está listo para trabajar y ustedes pueden constatarlo porque es el equipo que más ha corrido en la Liga, es de lamentar tan extraña actuación la nuestra”.

Finalmente, reconoció que nunca antes había perdido cuatro partidos seguidos en su carrera. “No recuerdo si alguna vez había tenido cuatro derrotas a lo largo de mi carrera, no, realmente no recuerdo, pero fue muy desagradable, muy feo, pero lo cierto es que en algunas derrotas los marcadores fueron muy apretados, la de hoy no tiene ninguna comparación a pesar de que tuvimos unas diez oportunidades de gol”.

AMV