La Franja quiere su primer triunfo fuera de casa

Puebla

Con la misión de obtener su primer triunfo fuera de casa, el Puebla de La Franja se mete la tarde de este sábado en punto de las 17:00 horas a la cancha del estadio Azul para hacerle frente a la Máquina Celeste del Cruz Azul, ello en la continuación de la Jornada 8 del Clausura 2018 dentro de la Liga MX.



Los Camoteros dejan el resguardo que les brinda el estadio Cuauhtémoc, donde el miércoles pasado dieron cuenta de los Diablos Rojos del Toluca por un 2 a 0, ello gracias al doblete del argentino-canadiense, Lucas Cavallini, que ayudó a su causa a maniatar a un buen sinodal como los mexiquenses.



Por su parte, la escuadra que dirige Pedro Caixinha regresa a la capital del país para redondear el punto obtenido en su visita a los Rayados del Monterrey, pues cuando todo parecía perdido, sobre la recta final del cotejo, los Cementeros rescataron el empate a dos que los deja con hambre de más.



Celestes y blanquiazules se vieron recientemente las caras en dos ocasiones en la Copa MX, donde repartieron victorias, irónicamente en patio ajeno, sin embargo el antecedente inmediato en Liga se remonta al pasado viernes 8 de septiembre, cuando en la Angelópolis decidieron darse la mano con un 0 por 0.



La estadística parece favorecer al conjunto de Enrique "El Ojitos" Meza, ya que de los últimos seis encuentros entre Puebla y Cruz Azul, los capitalinos no han podido derrotar en ninguna ocasión a los angelopolitanos, quienes en lo que va de la campaña no han sumado un solo punto fuera de su territorio.



La Máquina cuenta ya con cuatro juegos consecutivos sin anotar en el estadio Azul, pero La Franja suma ocho cotejos sin ganar en cancha contraria, de ahí que no existe un claro favorito y la moneda está en el aire.