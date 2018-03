La Franja apuesta por su solidez como local

Puebla

Conscientes del buen momento que vive el Santos Laguna como súper líder del torneo, el Puebla de La Franja apostará a obtener la victoria el próximo viernes en casa donde se mantiene invicto, así lo declaró el mediocampista colombiano, Christian Marrugo, quien confía en seguir a la alza con la escuadra blanquiazul.

"(Es el) Líder, donde vas saliendo a ganar, creo que todos sabemos eso, pero sabemos de que Puebla en su casa ha sido fuerte, no hemos perdido, estamos ahí, entonces yo creo que ellos también van a venir con un poquito de precaución, nosotros con la confianza que tenemos de que en casa estamos ganando, de que se está haciendo buen futbol y ahora ratificarlo el día viernes".

Al concluir la práctica del martes en el Complejo Deportivo "Los Olivos", el jugador cafetalero fue enfático al señalar que la ausencia del goleador del Santos, Djaniny Tavares, no es de ninguna forma una ventaja para el Puebla, ya que el cuadro de La Comarca cuenta con muy buenos elementos que cumplen a la perfección su función en el eje de ataque.

"Claro, no tener al goleador siempre va a ser una baja sensible, pero como todos sabemos, en el futbol nadie es prioridad, no hay indispensables, entonces creo que viene en buen ritmo, cuando un equipo viene así, todos están motivados, todos, el que entre por otro va a estar de la mejor manera, va a hacer las cosas bien, es por ahí estar pendiente, el que lo va a reemplazar lo va a hacer bien, ahora que lo reemplazó el argentino Furch, entonces yo creo que los que se están turnando están haciendo bien las cosas bien, nosotros primero pensar en Puebla, por ahí mejorar lo que no se hizo en Atlas, tener el balón, el tener más volumen de ataque y así podemos hacerles daño", apuntó.

AMV