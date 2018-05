Enrique Meza seguirá al frente del Puebla

Puebla

La Franja tendrá continuidad en su proyecto para el próximo torneo, y de entrada, Enrique "El Ojitos" Meza seguirá siendo su estratega, así lo informó el presidente de la organización blanquiazul, Manuel Jiménez, durante los festejos por el 74 aniversario de la escuadra Camotera.

"Totalmente (Enrique Meza seguirá con el equipo), es un gran profesional, estamos contentos, no satisfechos, creo que hicimos una campaña, yo llamaría buena, a secas, pero el reto para nosotros es estar sin duda peleando la clasificación en cada torneo".

En entrevista con los medios, sentenció que de acuerdo a lo que se pretende, el timonel en jefe busca contar con jugadores que reúnan ciertas características para estar a la altura de las expectativas, de ahí que ya se trabaja en contratar a los refuerzos, toda vez que se dieron a conocer las primeras bajas del grupo.

Al cuestionarle sobre la posibilidad de tener de vuelta a Lobos como rival de la entidad en la misma categoría mediante el pago de 120 millones de pesos, Jiménez apuntó que si bien guarda un gran cariño por la máxima casa de estudios, hoy se debe al Puebla, no obstante confía en que la directiva universitaria tomará la mejor decisión.

Muñoz, triste por el descenso de Lobos

En la conmemoración de los 74 años de la organización, el Club Puebla tuvo como invitado de honor al primer campeón goleador de la franquicia, el español, Carlos Muñoz, que durante su estancia en el evento, lamentó el descenso de los Lobos BUAP, al afirmar que guarda un cariño especial tras haber defendido la causa estudiantil en el pasado.

"Con Lobos me alegré mucho, soy seguidor de Lobos, yo viví dos años ahí, en Puebla, jugué en ese equipo, fue la primera franquicia que se formó, yo fui partícipe de ella, triste porque ha bajado, yo creo que para la ciudad tener dos equipos siempre es bueno, no para el Puebla, no para Lobos, pero yo creo que al final se dejó ir y bajó, es lo que hay, yo, lo que está claro es que lo veo con sentimiento porque yo ningún equipo con el que he jugado le quiero ningún mal".

Con relación a La Franja, Muñoz Cobo aseguró que no le pierde la pista al conjunto blanquiazul y por ello siempre se mantiene al pendiente de lo que sucede en la Liga, satisfecho porque el cuadro ha salvado la categoría y de ahí que espera mejores dividendos en el corto lapso.





ARP