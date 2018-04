Asegura Meza que enfrentará a Lobos con respeto

Puebla

Con respeto al rival, es como el Puebla de La Franja enfrentará este próximo sábado a los Lobos BUAP, así lo advirtió el técnico del conjunto Camotero, Enrique "El Ojitos" Meza, que en conferencia, destacó que si bien los licántropos no tienen nada qué pelear, el equipo blanquiazul aún piensa en una posible liguilla.

"Lo vamos a enfrentar con muchísimo respeto, no solamente porque sea de la misma ciudad, sino porque necesitamos también los tres puntos, quizás a ellos ya no les sirva tanto, pero ellos tienen mucho que ganar y prácticamente nada que perder, podría ser que fuera lo nuestro al revés, pero todos queremos ganar, ellos ya cambiaron su técnico, ahora tienen a un técnico nuevo, pero seguramente tienen ganas de jugar este partido de la última fecha en Primera División y lo querrán ganar, me parece muy elogiable".

Con relación a su futuro inmediato, Meza Enríquez confirmó que se encuentra ya en pláticas con la directiva para analizar lo que será la próxima temporada, sin tener nada en concreto aún, de ahí que prefiere esperar al momento indicado para poder hablar a ese respecto.

AMV