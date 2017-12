Mundial de Clubes, el gran pendiente de los Tuzos

Ciudad de México

Pachuca se ha encargado de levantar la mano por el futbol mexicano a nivel internacional. A los Tuzos se les recuerda por conseguir el primer título continental, con Enrique Meza al mando, en la edición del 2006 de la Copa Sudamericana. Además de acumular cinco campeonatos de la Concacaf desde el 2002 y hasta ahora. Sin embargo, el gran pendiente de toda esta gestión ha sido el figurar entre los primeros planos del Mundial de Clubes, un torneo en el que no participaban desde hace siete año y en el que ahora abrirán participación frente al Wydad Casablanca de Marruecos. En el papel, una vez más, los de la Bella Airosa son los favoritos.



En caso de vencer al campeón de la zona africana, el camino ya está trazado para los pupilos del uruguayo Diego Alonso: les aguardaría el Gremio de Porto Alegre en las semifinales; sin duda, un rival más complejo, que les exigiría su mejor versión sobre el campo. De imponerse a los brasileños, del otro lado estaría, seguramente, el Real Madrid de Zinedine Zidane, al que favorecen sus llaves, pues espera al rival del duelo entre el Al-Jazira de Emiratos Árabes y el Urawa Reds de Japón. La clave serán estos primeros noventa minutos en el campo del Jeque Zayed, recinto donde ya enfrentó al Al-Wahda en el 2010 (2-2 en marcador y 4-2 en penales).



LOS ANTECEDENTES

De las tres anteriores ocasiones que Pachuca acudió al Mundial de Clubes, la primera vez fue la más tortuosa de todas. Eran finales del 2007, cuando los Tuzos arribaron como campeones de la Concacaf y con la memoria fresca de la conquista de la Sudamericana; sin embargo, a pesar de tener a un equipo que prácticamente se conocía de mucho tiempo atrás, sucumbieron por la mínima en el duelo inicial, ante Deportivo Du Sahel, de Túnez, gracias a un gol de Moussa Narry. Como el formato era distinto al actual, ese fue el único compromiso que los dirigidos por Enrique Meza disputaron, regresando más pronto de lo esperado a México y con el fracaso encima de la gestión del Ojitos.



Un año más tarde, en 2008, Pachuca regresó a la justa y en el estreno se midió ante el Al-Ahly de Egipto, pero esta vez, los muchachos de Meza no fallaron y se impusieron en tiempos extra por 2-4, luego de un empate a dos goles en los 90 minutos reglamentarios. Ya en las semifinales, los Tuzos sucumbieron por 2-0 frente a la Liga Deportiva de Quito de Edgardo Bauza; en la repesca por el tercer puesto, volvieron a perder (0-1), pero ahora ante el Gamba de Osaka, quedándose con el cuarto puesto de la competencia. Volverían hasta el 2010, ahora dirigidos por Pablo Marini, fracasaron contra el Mazembe por la mínima; ya con el actual formato, los blanquiazules enfrentaron al Al-Wahda por el quinto puesto y lo lograron desde el manchón penal (4-2), luego de empatar por 2-2.



LA EXPECTATIVA

Apenas hace unos meses, Jesús Martínez, propietario de Pachuca, al presentar a Keisuke Honda, aseguró: "Este es el plantel más costoso en la historia de la institución; depositamos muchas esperanzas en hacer las cosas bien". No obstante, los Tuzos fracasaron en su intento por trascender en el torneo local, quedando fuera de la posibilidad de disputar la Liguilla; los pupilos de Diego Alonso acumularon 19 unidades, quedándose en el puesto 12 de la clasificación, lejos de los deseado. "Nos queda enfocarnos en el Mundial de Clubes, pensar en que haremos las cosas muy bien allá", aseguró el propio entrenador.



Pachuca arriba a su cuarta oportunidad en el Mundial con la intención de lograr llegar a una instancia en la que no lo ha hecho… La final. La empresa no será sencilla, antes de pensar en el Gremio y el Real Madrid, deben enfrentarse al Casablanca, que si bien no tiene tanto prestigio internacional, en caso de ser subestimado, podría brindarle una desagradable sorpresa a los de la Bella Airosa. En su plantel cuentan con una base nacional e incorporaciones de elementos como Chisom Chikatara, el delantero nigeriano o bien, William Jebor, el atacante de Liberia. El capitán es el marroquí Brahim Nekkach, el más veterano de la institución.



LA HEGEMONÍA

Pachuca acumula cuatro participaciones en el Mundial de Clubes, es el equipo que más veces ha representado a México en esta contienda y con su aportación en la edición de este año, el balompié nacional se convierte en el que más veces ha aportado equipos para este certamen, con trece apariciones de manera constante y desde la primera edición y reedición del mismo; en detrimento, ninguno de los clubes nacionales que han aparecido en esta contienda, ha podido acceder hasta la gran final, disputando el título. Pachuca, que ha sido constante ejemplo para bien en este sentido, espera ser el primero y con una nómina acorde a pensar en grande, aguarda por conseguirlo en los Emiratos Árabes.



CLUBES NACIONALES

EDICIÓN EQUIPO ALCANCE

2000 Necaxa Tercer lugar

2006 América Cuarto lugar

2007 Pachuca Cuartos de final

2008 Pachuca Cuarto lugar

2009 Atlante Cuarto lugar

2010 Pachuca Cuartos de final

2011 Monterrey Quinto lugar

2012 Monterrey Tercer lugar

2013 Monterrey Quinto lugar

2014 Cruz Azul Cuarto lugar

2015 América Quinto lugar

2016 América Cuarto lugar

2017 Pachuca A disputarse





TÍTULOS INTERNACIONALES

TORNEO AÑO

Copa Sudamericana 2006

Concachampions 2002, 2007, 2008,

2010 y 2017