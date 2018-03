Pachuca Femenil, de la gloria al posible fracaso

Ciudad de México

El buen momento que vivió el conjunto de Pachuca Femenil en 2017, ha quedado en el olvido; permanece poco de aquel equipo que levantó el título de la Copa MX invicto, mismo que llegó hasta la Final de la primera edición del certamen profesional de futbol con mujeres como protagonistas.

Al parecer, tras la derrota sufrida ante Chivas (3-2) en el cotejo que definiría al primer conjunto campeón de la Liga MX Femenil, las Tuzas tuvieron un declive en su nivel futbolístico; debido a que, luego de 10 fechas transcurridas en el Clausura 2018, las de Hidalgo se encuentran en el lugar cuatro del Grupo 1.

"En el futbol como puedes dar partidos buenos, como puedes dar partidos malos" señaló Mónica Ocampo, para La Afición, en cuanto a la situación actual de su club. El cual, es generado, en parte, por la inexperiencia del plantel, "en mi equipo la mayoría son muy jóvenes, eso, en ocasiones, merma en sus emociones; de repente un juego bueno, de repente uno malo. Es algo que nos ha afectado un poco".

Otro factor importante que intervino en los resultados desfavorables, apuntó la capitana de Pachuca, fue el exceso de seguridad: "nos hemos confiado mucho; el seguir con la etiqueta de lo que se vio en Copa MX, donde fuimos vencedoras y arrasamos casi con todos los clubes, nos dejó con la idea: 'ya fuimos campeonas y ya está; no tenemos que exigirnos más'. Lo cual, debió ser al contrario: 'ya fuiste campeona, ahora tienes que esforzarte al doble'; ese tipo de cosas nos han atrapado un poco".

Como consecuencia de lo anterior, el vestidor "ha estado algo tenso, nos ha costado trabajo; pero yo siempre trato de estarlas alentando (a sus compañeras). Como capitana del equipo, no doy nada por perdido, los resultados pueden variar", expresó la futbolista de 31 años de edad.

A pesar de únicamente quedar cuatro jornadas en el torneo regular, Ocampo cree que las Tuzas aún pueden avanzar a la liguilla; "tengo un poco la presión, pero no me tomo tanto así; el futbol es jugar en equipo, no nada más soy yo" concluyó.

Pachuca Femenil se ubica a cinco unidades del puesto que otorga un boleto a las Semifinales del C18; sus disputas finales en la temporada son ante Xolos, Monarcas, Pumas y Toluca, siendo los últimos dos duelos directos en la lucha por calificar.