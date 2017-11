Óscar Pérez pone en suspenso su retiro de las canchas

Guadalajara

A los cinco minutos del juego entre Atlas y Tuzos el Conejo Pérez hizo una atajada de altos vuelos. Un lance suicida que evitó el gol de Vigón y el Conejo a sus 44 años bajaba la cortina e impedía el gol de los atlistas.

En la previa de este encuentro se le preguntó a Óscar si seguiría o no en el mundo del fútbol como jugador y guardó silencio.

El Conejo habló en la cancha.

Al final del partido, cuando Herrera metió el gol agónico del empate, sus defensas fueron a celebrar con el Conejo, como si él hubiera metido el gol, hasta el momento ha marcado tres tantos.

Las Golondrinas parecían que empezarían a soñar en el Jalisco, pero Diego Alonso puso paños fríos.

"Tienen cuatro años retirándolo y él cada día se ve mejor", expresó el técnico del Pachuca.

Al acabar el partido, el Conejo Pérez fue claro y habló sobre su futuro.

"No sé, aún queda el partido de Copa y después el Mundial de Clubes, si me preguntas me siento bien, aún no lo he pensado, pero me siento bien. No puedo decir nada al respecto, porque el cuerpo me sigue respondiendo favorablemente".

¿Entonces no te retiras?

"No sé, vamos a ver en los próximos días ", externó el Conejo.