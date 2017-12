‘Chaco’ todavía tiene mucho para dar: ‘Conejo’ Pérez

Ciudad de México

Oscar Pérez, portero de Pachuca, quien tras ganar el tercer lugar en el Mundial de Clubes con los Tuzos, habló sobre la incorporación de Christian Giménez y aseguró que es un futbolista que llegó para sumar y que aún tiene mucho para dar.

"Yo he tenido acercamiento con él, no de ahora sino desde hace un tiempo atrás y pues es un gran profesional, es un tipo que viene a sumar, que es un gran ejemplo para todos, para los jóvenes y creo que va a aportar mucho", comentó el 'Conejo' durante la presentación del balón del Clausura 2018.

Acerca de cómo se dio la noticia de la salida de Giménez del Cruz Azul, el portero de 44 años se mostró un poco errático, pero solo comentó que a veces los futbolistas tienen que adaptarse a los cambios y pensar que algún día no entrarán en los planes del club.

"No sé que tanto se podría estar esperando de ello, al final, él lo declaró que no entraba en planes, al igual si hoy me hubieran dicho que no entraba en planes, uno se tiene que ir adaptando a esas circunstancias. Sin duda, el 'Chaco' fue un ídolo para el Cruz Azul, pero hoy tiene que cambiar, yo no sé cómo se tenga que manejar, es una situación de Cruz Azul, pero el 'Chaco' todavía puede dar", aseguró Pérez.

Acerca de su extensión con Pachuca, donde todavía estará un torneo más con el equipo, mencionó que será en mayo cuando se despida definitivamente de las canchas; sin embargo, piensa disfrutar del tiempo que le queda, pues está agradecido con la oportunidad que le brindaron Jesús Martínez, Andrés Fassi y Marco Garcés.

"Bien agradecido porque esa sorpresa me la dieron terminando el partido por el tercer lugar, ahí se acerca Jesús Martínez, Marco, Andrés Fassi y me dicen que seguiré un torneo más, lo menos que puedo hacer es entregarme al 100 y buscar que Pachuca siga peleando los primeros lugares".

Cruz Azul, el equipo donde pensaba retirarse

El 'Conejo' Pérez no negó su deseo de querer retirarse del futbol profesional con Cruz Azul, pero el destino lo ha llevado a otras circunstancias y hoy disfruta su estancia en Pachuca.

"Era una idea o ilusión poder retirarme ahí, pero poco a poquito se fue alargando el tiempo del 'Conejo', que me iba o no me iba, se fue diluyendo y hoy en día estoy muy contento acá y luego me dan esta sorpresa de poder seguir jugando acá, ya veremos en su momento que pasa".

Por ello, no piensa en sí en un futuro La Máquina le tenga algo preparado, Oscar solo piensa en dar lo mejor de sí y disfrutar su último torneo.

"Faltan algunos meses, yo quiero disfrutar estos seis meses que me quedan y tratar de dar lo mejor, tratar de mantener el nivel que he podido mantener; ojalá que podamos conseguir cosas importantes antes de que retire", finalizó.