En EU también hay temor por Trump: Omar González

Ciudad de México

Donald Trump ocupará la presidencia de Estados Unidos en las próximas horas, cargo que ha sembrado temor en México por el discurso que el magante ha manejado contra el país desde su campaña electoral.

Este suceso tuvo eco en el jugador estadunidense de los Tuzos del Pachuca Omar González, quien no solo admitió no haber votado por Trump en las elecciones, sino que en su natal Estados Unidos también hay temor por el futuro de varios pobladores.

"Yo no voté por él. No solo hay temor aquí en México, hay temor en Estados Unidos también. Hay mucha gente que no quería que él fuera su presidente, ojalá que como él habló durante su campaña no siga hablando así, ni trate a las personas como las ha tratado. Sus valores no están con los míos y ojalá que las relaciones con Estados Unidos y México sigan adelante", dijo el zaguero en conferencia.

González también rechazó la construcción de un muro en la frontera con México, pues entiende que existen temas sociales que requieren de una verdadera inversión.

"Para mí no es necesario (el muro). Siempre hay problemas en la frontera, pero no dicen que hay más drogas viniendo de Canadá a Estados Unidos, entonces por qué no construyen un muro en esa frontera también, para mí no tiene caso gastar tanto dinero en eso, por qué no se invierte en salud para las personas o para las personas del país que no tiene comida", señaló.

Aunque reconoce que "como futbolista no sé que puedo hacer en estos momentos". Omar dejó claro que la selección de Estados Unidos y su respectiva federación, mantendrán unidos los lazos con México en cuanto a futbol se refiere.

"Cuando jugamos con México, nuestro capitán Michael Bradley, nos dijo que íbamos a caminar con los mexicanos, al final solo nos tomamos la foto juntos. Todos somos iguales y eso es lo más importante", finalizó el jugador de la Liga Mx.