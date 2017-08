Pachuca y América protagonizan sufrido empate

Pachuca

Un empate lograron negociar las Tuzas de Pachuca al enfrentarse en el Huracán a las Águilas del América quienes dominaron gran parte de los 90 minutos al ataque dejando a las locales por más de 70 minutos abajo en el marcador y así repartir puntos para quedar en los primeros puestos de la tabla general del torneo.

Con un marcador 1-1 con goles de Lucero Cuevas por parte de las Águilas y de Yamile Franco por parte de las Tuzas, se vivió un gran encuentro en el Estadio Hidalgo que tuvo una gran asistencia de más de 23 mil personas para disfrutar del encuentro de la Liga MX Femenil.

Con un sorpresivo gol al minuto uno del encuentro las Águilas del América se pusieron al frente en el marcador por vía de Lucero Cuevas, quien aprovecho un espacio en la defensa de las locales para poder convertir el primer tanto en el partido.

La velocidad de la americanista fue la clave para poner durante el primer tiempo al equipo visitante al frente y así mantener a las Tuzas en un tinte más defensivo en los primeros 45 minutos del encuentro.

América se mostró superior al ataque teniendo varias llegadas claras al arco rival las cuales no pudieron concretar por algunos errores, pero la guardameta tuza, Miriam Aguirre hacía lo propio y buscó bloquear los esfuerzos de Lorena Cuevas quien fue la atacante dominante del juego teniendo una gran actividad en busca de su segundo tanto, el cual no pudo llegar debido al gran trabajo de la can cerbero hidalguense.

El tiempo complementario no presentaba cambios, las azulcremas mantenían la ventaja en el marcador así como en el campo de juego mostrando un mejor ataque que las locales, pero fue al minuto 72 cuando las locales tomaron el empate mediante el ansiado gol convertido por un remate de Yamile Franco, dejando el partido nuevamente igualado.

A pesar del esfuerzo de ambas escuadras por obtener la victoria ambas guardametas tuvieron un excelente papel manteniendo el empate que sería definitivo para finalizar con la Jornada 5 del balompié femenil mexicano, en el que se tuvo un gran encuentro bastante parejo en la cancha del Huracán.