Honda anuncia su posible salida de Pachuca

Pachuca

El delantero japonés de los Tuzos del Pachuca, Keisuke Honda, anunció la posibilidad de salir del futbol mexicano, por lo que de no calificar el equipo hidalguense a la liguilla este sábado cuando enfrenten al Atlas, el futbolista del lejano oriente podría estar jugando sus últimos minutos en la Liga MX.

A través de sus redes sociales, Honda escribió la tarde del viernes que analiza la opción de hacer "cosas nuevas para mejorar el mundo", por lo que su salida del club no tendría que ver con cuestiones de dinero.

"Mi querida gente Mexicana, quiero compartirles un poco de lo que pienso. Es posible que me vaya de Pachuca, pero el dinero no es la razón, yo nunca he negociado sobre eso con el club. Yo había tomado esta decisión hace un año atrás, cuando firme con el club...

"Yo quiero intentar cosas nuevas para mejorar el mundo. Realmente aprecio todo el cariño que me han demostrado, y quiero mucho a mis compañeros, a Diego, Marco, Andrés, Jesús, y toda la gente de Pachuca y México. Los siento como si fuesen mi familia. Gracias", escribió Kesiuke quien espera figurar en la lista de convocados por la selección de Japón al Mundial de Rusia 2018.