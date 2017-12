Urretaviscaya, mejor jugador del partido

Abu Dhabi

Jonathan Urretaviscaya fue elegido como el mejor jugador del partido entre el Al Jazira y Pachuca, donde los hidalguenses lograron el tercer lugar del Mundial de Clubes; sin embargo, el delantero uruguayo aseguró que el equipo merecía más en este torneo.

"En lo personal estoy un poco triste porque vinimos a buscar otra cosa. No estamos del todo contentos porque teníamos equipo para mucho más. Demostramos que estábamos en buena forma y se pudo lograr un resultado mejor que el tercer lugar", dijo el charrúa.

A pesar de no lograr el objetivo de llegar a la Final, Urretaviscaya cree que "lo más importante era terminar de la mejor manera y creo que lo hicimos a buen nivel. Ahora hay que pensar en la copa mexicana y en un título más para la institución".

Urretaviscaya no quiso concretar si seguirá en Pachuca o cambiará de club a final de año.

"Se ha hablado mucho de este tema. Hoy soy jugador del Pachuca. Si me toca quedarme lo voy a hacer con muchas ganas. Si me tengo que ir, lo haré muy agradecido a este club por lo que me ha dado", explicó.

Por su parte, su compañero, el delantero argentino Franco Jara, autor del segundo gol, mostró en cambio su alegría por la forma de cerrar el torneo.

"Estoy contento con el esfuerzo y por acabar de la mejor manera en el torneo. Ahora a pensar en lo que viene, que es la final de la Copa de México", señaló el argentino.

"El objetivo hubiera sido terminar mejor, pero es importante terminar tercero. En general hicimos un buen Mundial de Clubes", explicó.