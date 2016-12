Rivales se pasan de la raya: Chucky

Pachuca, Hidalgo

El delantero de Tuzos, Hirving "Chucky" Lozano declaró que en los últimos partidos oficiales ha sentido que los rivales han tenido una especie de cacería en su contra, por lo que ha sufrido entradas muy fuertes por parte de los rivales.





"Tenemos golpes muy fuertes hacia el jugador y creo que a los rivales se están pasando de la raya y creo que eso se debe tratar", manifestó.





A pesar de que recalcó que a él no le gusta hablar sobre el arbitraje de los partidos, reconoció que las directivas del equipo y la federación de futbol lo han comentado, "pero no tengo idea de que han hecho o no han hecho".





Consideró que más que una falla del trabajo de los árbitros es más de la actitud y de la forma de actuar de los rivales y por ello espera que se pueda dar una solución a esta situación que podría terminar en algunas lesiones para los jugadores destacados de los diferentes planteles y que forman parte del selectivo nacional.





"Chucky" Lozano expresó que el 2016 ha sido uno de los mejores años de su carrera y que por ello tiene como meta que en el próximo año se mejore todo el trabajo que se realiza, añadió que el nombramiento al que está nominado por parte de la CONCACAF es un gran reconocimiento a su trabajo y esfuerzo.





"Estoy muy feliz de que me pongan a competir con grandes jugadores y ojalá se nos dé, porque es una buena forma de tener un reconocimiento por el trabajo que se ha venido realizando", declaró.





Dijo que el equipo se ve bien y se han estado preparando para denotar los nuevos retos de la primera jornada del Clausura 2017.





Por su parte Franco Jara señaló que el juego de preparación de mañana ante el Puebla será una buena forma de ponerse a prueba después de una semana de entrenamiento, "tenemos toda la actitud de que no nos pase lo del torneo anterior que nos dejaron fuera en cuartos de final, afortunadamente el futbol tiene revancha y pronto podremos llegar a hacer esta revancha y se podrían tener mejores resultados que en el torneo pasado".





Reconoció que no buscará pelear el título de campeón de goleo en esta ocasión ya que los logros colectivos deben estar antes que los personales: "Me interesa más los logros colectivos y no me interesa buscar el título de campeón de goleo lo que tenemos que buscar es llegar a liguilla y después al campeonato".





Detalló que con la llegada de los nuevos refuerzos se espera tener una buena competencia sana para que el mejor delantero sea el que este dentro del campo.





"Yo creo qué hay que empezar el día día y llevar de la mejor manera ante León y en la cóncacaf es ir paso a paso e ir avanzando en ese torneo ojalá Brian Rodríguez se adapte lo más rápido posible y vamos a tratar de que la competencia siempre sea sana entre los jugadores", declaró.





Ambos jugadores Tuzos señalaron que el juego de mañana ante Puebla será la mejor manera de ajustar los errores y que puedan llegar lo más finos posibles ante su primer compromiso del Clausura 2017 ante León.