Hirving Lozano, sin rencor para Michael Orozco

Hidalgo

Hirving Lozano se recupera de la aparatosa lesión que sufrió durante el duelo contra los Xolos de Tijuana, donde Michael Orozco le provocó una profunda herida en el tobillo derecho; sin embargo, el jugador de los Tuzos del Pachuca no analiza de más ni mucho menos le guardar rencor al elemento del can de la frontera.

"Me enteré en las redes sociales, no quise ver, mejor no lo veo, me vaya a asustar más, pero no quise verla; después, en el hospital alcancé a verla. Él (Orozco), personalmente, no me ha dicho nada, y no tengo ningún rencor, ninguna cosa de esas, creo que no sé si lo hizo con intención, queda en él y lo principal es recuperarme bien", dijo.

Un mes será el que Lozano esté de baja para el equipo de Diego Alonso, que marcha en la posición número dos del certamen, cerca del líder Chivas de Guadalajara.