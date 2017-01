Franco Jara asegura que si era penal

Ciudad de México

Ante la suspensión de un partido que recibió por aparentemente fingir una falta, el delantero Franco Jara aseguró en su cuenta de Facebook que si hubo un contacto en dicha jugada, por lo que el penal decretado por el árbitro fue una decisión válida.

"El gol lo grité y lo festejé como lo vengo haciendo en esta liga ya sea de visitante o de local, ya que nunca tuve en cuenta que no era penal por el contacto que tengo con el defensor", expresó el argentino en una publicación.

A continuación, la carta íntegra:

“Debido a lo acontecido en el juego contra León, quiero expresar mis sentir tras dicho acto. Acepto y respeto a la Comisión Disciplinaria y a todo el arbitraje mexicano, por lo que debo cumplir la sanción recibida. Algo que es la primera vez que me pasa en mi carrera y la primera vez que lo veo.

En el momento que los jugadores nos encontramos en pleno juego no es muy difícil percibir la jugadas ya q no tenemos ni repeticiones, ni cámaras lentas. Si hubiera querido dar marchas atras en el momento en que el árbitro marcaba el penal, primero que hubiera ido en contra de él y quizás hoy no sería yo al que apuntan con el dedo y todos estaríamos hablando del árbitro que echo atrás un penal.

Al gol lo grite y lo festeje como lo vengo haciendo en esta liga ya sea de visitante o de local, ya que nunca tuve en cuenta que no era penal por el contacto que tengo con el defensor.

No soy de las personas que suelen hablar de estas cosas, pero espero que seamos justos para todos los equipos y jugadores, ya que tomándolo con tanto detalle vemos estas fallas en muchos partidos.

Gracias a la afición y a las críticas que me ayudan a ser mejor.”