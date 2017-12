Eva Espejo es la entrenadora del año en Concacaf

Eva Espejo, entrenadora de Pachuca, fue reconocida por la Concacaf como la mejor estratega de futbol femenil en el área de América del Norte y el Caribe, debido al semestre que sostuvo con su equipo en el primer torneo de la historia de la Liga MX Femenil.

Eva Espejo reached the Liga MX Final with @TuzosFemenil. Congratulations to the #CONCACAFAwards Women's Football Coach of the Year! pic.twitter.com/hRnkqXHX6O