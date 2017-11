"Queremos ser finalistas de Copa": Alonso

Guadalajara

El estratega del Pachuca, Diego Alonso, salió triste por la lesión de Erick Gutiérrez, quien tiene problemas de ligamentos, el técnico señaló que se va triste por esa nueva lesión, pero que confía en que pueden darle muchas alegrías a su gente, pues aún le queda el partido por la Copa MX ante Atlante y el estratega quiere ganar ese duelo y meterse a la final ante Rayados.

"Estábamos muy bien desde lo anímico, pero después con las Fechas FIFA nos cortó mucho el ritmo y después no pudimos tener a todo el plantel, muchos cambios que hemos tenido. Hemos tenido lesionados, Jara, Puch, no pudimos contar con Murillo ni con Urretaviscaya, los quiero tener listos el martes para la Copa, nosotros queremos ser finalistas de Copa. Me dolió mucho, mucho ver a un futbolista como Guty sufriendo de esta manera".

Se le preguntó si el presidente nos les ha temido mucha presión al decir que éste es el mejor Pachuca de la historia y Alonso, afirmó que eso no le preocupa, que cada quien opina lo que quiere.

"Las declaraciones del presidente las dijo porque lo sentía en ese momento, no creo que nos haya afectado de ninguna manera. No voy a poner excusas, que tengo un montón, y no las voy a poner en este momento. La motivación no estaba, por más que uno quiere centrarse, la prensa siempre habla y habla del Mundial de Clubes".