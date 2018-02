No podemos usar de pretexto a los árbitros: Diego Alonso

Guadalajara

El empate ante el rebaño no dejó satisfecho a Diego Alonso y es que el técnico del Pachuca señaló que ellos venían por el triunfo, más allá de que el primer tiempo fueron superados, pero el empate fue mediante un penalti que parecía dudoso, pero el timonel uruguayo señaló que no volverá a hablar en contra de ellos árbitros.

"No me gusta hablar de los árbitros, me parece que el de hoy es un gran árbitro, por ahí hablé de los árbitros porque sentíamos que había algunas cosas, pero siempre trato de hablar con mis jugadores que no podemos poner pretextos de los árbitros, eso le debemos decir siempre a nuestros jugadores que hay que ser mejores que el rival y sin excusas, si vio penalti en esa jugada es penalti, si en la del primer tiempo no vio pues no fue y ya".

Alonso afirmó que no le cuesta nada aceptar que Chivas por lapsos del partido fue mejor, pero que eso se pudo corregir para el segundo lapso.

"Chivas mereció más, ellos fueron mucho mejores en el primer tiempo que nosotros, no pudimos hacer nuestro fútbol, pero en el segundo lapso lo hicimos mucho mejor, se notó la mejora y se lo pusimos muy difícil y creo que es bueno el punto".

Para concluir, Alonso afirmó que se va contento por la reacción bravía de sus jugadores, pero que el empate no le gustó porque él siempre busca salir con el triunfo en cada cancha.

"Me voy contento por la actitud del equipo, porque se recuperaron en el segundo tiempo. No pudimos encontrar nuestro juego o no nos dejó Chivas y para el complemento atacamos mejor, les rompimos los circuitos y si me preguntas del resultado no me gustó, yo siempre quiero ganar".