Pudo ser mi último juego en Necaxa: Beckeles

Aguascalientes

En medio de la euforia por la celebración del título de Copa MX, el hondureño Bryan Beckeles, señaló que no sabe qué pasará con su futuro inmediato y sentenció que es probable que cambie de aires.

"Estoy muy contento aquí, pero ya no tengo contrato. Se me acabó el contrato y vamos a ver si negociamos o si voy a seguir a otro lado. Aún no me llama nadie, pero el hecho es que mi contrato terminó y pudo ser mi último partido con Necaxa, no lo sabemos", señaló Beckeles.

¿Estás en favor de que se termine el pacto de caballeros?

"Sí, totalmente, es momento que los futbolistas nos unamos, que seamos un frente unido, y todo es por el bien del futbol mexicano", señaló.

El triunfo ante los Diablos Rojos es importante para el hondureño, quien llegó a pelear el ascenso y ahora ya ganó el título de Copa.

"El título es para la gente que siempre nos apoyó, para la gente que veo siempre con nosotros y sabíamos que lo ganaríamos en tiempo normal, no me gusta pensar en los penaltis, sabía que lo ganaríamos en el tiempo regular".