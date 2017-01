“Necaxa no está para relajarse”: Alfonso Sosa

Ciudad de México

Necaxa volvió a brillar como en sus buenos tiempos. Fue la sorpresa, porque pocos esperaban que clasificara a la Liguilla en el Apertura 2016, su primer torneo tras su regreso a Primera División, y por supuesto, los 26 puntos que sumó le sirvieron para quitarse la presión de la tabla porcentual. Así que, el equipo rojiblanco tendría que hacer un muy mal certamen el próximo año, para estropear el camino positivo que ya tiene recorrido; por eso, el entrenador Alfonso Sosa le dio un mensaje a sus pupilos cuando los eliminaron y ahora que volvieron a los entrenamientos.

“Este equipo, Necaxa, no está para relajarse”, dijo de manera tajante el timonel, siempre directo en sus respuestas. Enseguida, Sosa argumentó sus palabras: “Obtuvimos un premio por el buen torneo que se realizó con los 26 puntos, que fue el hecho de haber clasificado, pero cuando les informamos a los jugadores que nos íbamos de vacaciones, el mensaje fue muy claro, este equipo no está para relajarse”.

Además, explicó que él tiene experiencia en estos temas, y así se lo transmite a los suyos. “Lo viví y lo he visto con otros equipos, que después de ser campeón, subcampeón o jugar una Final en cierto torneo, al siguiente se relajan y no les va bien, son últimos o penúltimos. Cuando tú estás peleando por el título hay equipos que ya se están preparando, ya los conjuntos son más sólidos, son fuertes, y eso provoca que el segundo torneo sea más competido. Ese fue el primer comentario y se los mencioné cuando regresamos”.

Además, recordó que no han alcanzado el objetivo principal del Necaxa, que es establecerse en el circuito de élite. Si dejan ir unidades sufrirían, si no es en el Clausura 2017, puede suceder para el próximo año futbolístico. “No queremos empezar con problemas, que pensemos que ya con lo que hicimos el torneo pasado nos va a alcanzar para lo que viene, debemos enfrentar esto con un trabajo físico, pero sobre todo mental”.

En el Apertura 2016, el conjunto de Aguascalientes destacó en la zaga, registró 18 goles en contra y fue en este rubro, la cuarta mejor defensiva. Adelante, aunque tuvo a elementos como Edson Puch y a Jesús Antonio Isijara logró anotar en 24 ocasiones, doce tantos menos que el Pachuca, número uno en cuanto a dianas se refiere. Es por eso que, para este Apertura 2017, Sosa quiso fortalecer su ataque al contratar a Nicolás Maturana, ex de la Universidad de Chile, Jonás Aguirre, quien militó en Rosario Central y Maximiliano Barreiro, quien proviene de la Liga de Ecuador.

“Hemos traído gente a la ofensiva para que nos fortalezca, porque defensivamente el equipo se para bien, pero la gente que llega tiene las características y perfil que buscamos, gente que nos dé desequilibrio, más posesión”.

PUCH, COMO EN CASA

Uno de los elementos que destacó el torneo pasado en la Liga MX fue Edson Puch. El chileno llegó al Necaxa como campeón de la Copa América Centenario y ya en su estadía en México cumplió las expectativas. Tan es así que, se habló que equipos como América y Monterrey estaban interesados en el futbolista andino. Al final, según comentó el entrenador Alfonso Sosa, ningún conjunto pujó de manera formal por él.

“He platicado con Puch no de ese tema, pero sí de cómo se siente, y está muy contento aquí. Todos los jugadores quieren mejorar siempre, es una realidad, y Edson no es la excepción, ni yo ni los que estamos acá, pero el hecho de que en este momento esté trabajando bien, contento, nos da tranquilidad, a él también”.

Además, insistió en que “no dejan de ser rumores, no llegó un ofrecimiento concreto y no podemos trabajar sobre rumores, necesitamos a Edson y a todos al cien por ciento. En ese sentido está muy claro para él y los demás, los que estamos vamos a trabajar a nuestra máxima capacidad en el objetivo del Necaxa y nada más. La rumorología no nos corresponde si nos obliga a controlarla, porque sí hay quién se puede desviar en ese sentido, y no estamos para distraernos”.