Necaxa eliminó al Atlas de la Copa MX

Guadalajara

Buscó poner resistencia, pero está fuera. El Atlas sumó una decepción más a un inicio de año que ha sido lamentable y quedó eliminado de la Copa MX al caer 2-1 frente al Necaxa que se quedó con un hombre menos sobre el final del partido por la expulsión de Gustavo Culma.



Era claro que la prioridad de Atlas es tener un buen andar en liga y aunque eso no se ha dado, Rubén Omar Romano guardó a todos sus titulares en Guadalajara de cara al duelo de este viernes frente al equipo de Puebla.



Los jóvenes tuvieron su oportunidad, algunos como José Hernández brillaron. No es una mala opción si se toma en cuenta que los guardametas rojinegros han fallado en el Clausura 2018. Pepe levanta la mano y pide pista bajo los tres postes.



Emociones muy pocas en la primera mitad. Necaxa también enfoca pilas en la liga, salvo la participación de gente importante en el once inicial como el chileno, Matías Fernández, quien no disputó los 90 minutos.



En el segundo tiempo la visita tuvo la oportunidad de abrir el marcador, no obstante, el gol del chileno Ángelo Henríquez fue anulado por un aparente fuera de lugar. Tal parece que la fortuna le ha dado la espalda al jugador que llegó para este semestre a México.



Luis Pérez anunció por parte de los Rayos al 60’. Su remate de cabeza se fue apenas por arriba de la portería, pero los guardametas ya tenían más participación en el partido.



Martín Barragán lo volvió a hacer. Tal como sucedió en la Jornada 7 del presente torneo en el Estadio Jalisco, el jugador, que todavía pertenece a los rojinegros, marcó ante los que eran sus compañeros al 62’. La ley del ex sigue siendo un sufrimiento para los Zorros en 2018.



Aunque Necaxa se quedó con unos menos ante la expulsión de Gustavo Culma, Luis Pérez no se quedó con las ganas de su gol y al 86’ perforó una vez más las redes atlistas para poner el 2-0 que sepultaba las aspiraciones de los de Romano.



Sobre la compensación, Patrick Soko con una gran jugada individual recortó el marcador 2-1 pero ya no le alcanzó a La Academia que este miércoles volverá a los entrenamientos para preparar su juego del fin de semana.



Necaxa espera al ganador de la llave entre Lobos Buap y Pumas para conocer al que será su rival en la ronda de Cuartos de Final.

MC