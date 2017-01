"Cometimos errores inocentes": Sosa

Ciudad de México

Luego de la derrota consumada en Ciudad Universitaria, Alfonsi Sosa, entrenador de Necaxa, aseguró que fue la consecución del primer gol de Pumas, al inicio del segundo tiempo, lo que desajustó su estrategia, al igual, que algunos errores inocentes: "Les dimos la posesión de la pelota".





"El primer gol que recibimos desajustó el planteamiento del equipo. Ellos se fueron al frente en los segundos 45 minutos; de mi equipo hubo sacrificio, hubo entrega, pero también cometimos errores inocentes que permitieron que el rival incrementara el marcador".





Sobre la situación de su colectivo, Sosa dijo que si bien no han entrado en crisis, sí se han prendido focos amarillos, anunciando precaución sobre el acontecer de los Rayos. Aún así, el estratega espera que se mejore sobre la marcha.





"No tenemos los puntos que hubiéramos deseado para esta jornada; no tenemos justificación del partido de este domingo, pero sin duda que venir a este campo pesa. No sentiría que estamos en focos rojos, más bien, amarillos. Tenemos que mejorar".