"Son mamadas": Ignacio Ambriz

Ciudad de México

La idea de anular el ascenso y el descenso en el futbol mexicano es un tema que ha causado controversia. Para Ignacio Ambriz, entrenador del Necaxa, no sería justo para los jugadores, entrenadores y técnicos de la Liga de plata, quienes buscan a toda costa y con méritos deportivos colarse a la élite del balompié.

“Son mamadas. No sé si me meta en un problema por esto que digo, pero yo fui jugador de ascenso y siempre tuve la ilusión de llegar a Primera y lo conseguí. Además, hay franquicias que invierten mucho para eso y no se me haría justo que anularán el ascenso”.

En otro tema, el estratega se mostró satisfecho por la victoria de su equipo ante Cruz Azul, aunque mencionó que aún les hace falta convencer en su casa.