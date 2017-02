Beckeles, el futbolista que ayuda a migrantes

Aguascalientes

Algunas personas además de tener el don de ser jugadores de futbol profesional también tienen otras virtudes.

Uno de ellos es el futbolista hondureño de los Rayos de Necaxa, Brayan Beckeles, quien además de esforzarse por ser titular en el once de Alfonso Sosa y con su selección también apoya a los migrantes que se encuentran en su camino.



El futbolista centroamericano, avecindado en esta capital desde agosto del 2015, ayuda con dinero, alimentos e, incluso, con albergue a migrantes que van de paso en busca del llamado sueño americano rumbo a Estados Unidos.



En entrevista, el lateral derecho habló de esta situación: "ante todo le doy gracias a Dios de tener un trabajo. Yo soy afortunado de jugar futbol y tener dinero y de estar en un gran equipo de la liga mexicana como es hoy Necaxa que me ha abierto las puertas y creo que son bendecido por eso y mientras puedas ayudar y no tehaga falta dar esa ayuda haz lo que Dios da para todos y compartiendo también es una bendición que Dios te da", dijo.

El catracho explicó que "yo si me encuentro muchos compatriotas y sé lo que es venir desde mi país hasta acá. Yo nunca me he venido desde allá (en esas condiciones) pero sé lo que es lo difícil que pasan para llegar a Estados Unidos porque un amigo una vez me contó y, bueno, hay algunos amigos también les ayudan. Y si son de tú país o no lo, creo que si puedes ayudarlos porque van buscando un futuro mejor quizás para sus familias o para sus hijos, y que estén en tus manos poner un granito de arena para que lo logren pues hay que hacerlo, porque al final creo que no te quitan nada".



Posteriormente el oriundo de La Ceiba recuerda como fue la primera vez que ayudó a un migrante en esta ciudad "tenía yo como dos meses aquí y fue de casualidad, iba en el coche yo tranquilo en el norte de la ciudad y me paré (en un crucero) y le hablé a uno así como yo de mi raza, y me dijo 'soy de Honduras, incluso era de cerca de mi ciudad de Sambo Creek (una playa cercana a La Ceiba) y yo le dije 'vas para Estados Unidos ' y me dijo que sí y entonces (le respondió) ´ah bueno vente y me lo traje' (para su casa) y yo creo que lo importa es tu gesto, si lo haces de corazón, siempre vas a estar tranquilo y siempre vas a estar haciendo un gran propósito. Creo que los hondureños debemos estar unidos siempre donde estemos, para poder salir adelante y para poder salir del país, sabemos que ahorita está muy complicado mientras puedas hay que hacerlo creo yo".



Más adelante reiteró que "mientras yo pueda voy a hacerlo, a mí me nace, no me quita nada hacerlo y creo que son formas de agradecer lo bueno que Dios hace por uno".



Beckeles les aporta ropa, comida, dinero y en algunas ocasiones "cuando me dan confianza los llevo a mi casa unos días para que descansen y se aseen", comentó.



A su vez mencionó "sí no jugáramos futbol, quizás uno fuera de los que vendrían en camino y a lo mejor alguien de acá nos ayudaría en nuestro camino".



Por último externó "hay muchas anécdotas que me ha contado, muchas muy tristes, desde que se suben a la Bestia, sé que hay otros que los han ayudado, y se me quedan grabadas, algunas no las creen, a veces me los traigo para acá para que nos vean entrenar y les cuento las historias que viven a mis compañeros y a veces no la creen, una vez uno que ayudé me contó que para llegar acá a Aguascalientes hizo 28 días, sufren mucho, los secuestran, los roban y algunos hasta los asesinan, pero quien toma ese camino por el futuro de su familia ya sabe a lo que va, pero hoy por hoy espero que todos puedan ayudar a su familia y espero que lleguen a su destino para mejorar porque Dios mira a todos y sé que hay muchas personas que necesitan y creo que siempre hay que ayudar los que podamos a esa gente", finalizó.

