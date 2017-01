“No me gustó la actitud”: Alfonso Sosa

Ciudad de México

El ser la sorpresa del torneo pasado no es argumento para que en este Clausura 2017, los jugadores del Necaxa se relajen. Así lo dejó en claro Alfonso Sosa, entrenador del cuadro rojiblanco, luego de que su equipo perdió 1-0 contra Cruz Azul.

"No me gustó la actitud, no tuvimos hambre, mucha desatención, incluso en el gol. No podemos relajarnos en lo más mínimo. Este equipo no está para regalar nada".

En cuanto a las molestias que sufrió Edson Puch, mismas que lo hicieron salir de cambio, dijo que "es un problema que tiene desde el torneo anterior, pero es un problema que viene desde la fecha FIFA, hoy no aguantó y tuvo que salir".

Enseguida, explicó lo detalles que hicieron que no pudieran brillar en el primer duelo de esta campaña

"Nosotros lo provocamos, teníamos que saltar líneas. Jugamos de espalda para que ellos desdoblar al a velocidad, nos quedamos mucho tiempo con el balón en los pies. Eso fue mermando el funcionamiento. El segundo tiempo se mejoró, pero sí necesitamos darle más importancia a esa situación, hay que tratar de generar un poco más de juego".