Los uniformes Adidas de visitante para Rusia 2018

Ciudad de México

La empresa Adidas reveló los uniformes de visitante que serán usados por las selecciones que patrocinan en la Copa Mundial de Rusia 2018, tales como México, Colombia, Alemania, Rusia, Japón, Argentina, Suecia y Bélgica.

Los jerseys tomaron inspiración de uniformes pasados o de icónicos de cada combinado, a la vez que presentan las más recientes innovaciones de calidad.

El uniforme de visitante de Alemania es una interpretación de la famosa playera de visitante color verde usada en la semifinal de la Copa Mundial de 1990 contra Inglaterra.

El uniforme de la nación sede, Rusia, rinde homenaje a los monumentos arquitectónicos y ciudades industriales del país.

El de Argentina será color negro por primera vez en la historia de la AFA. La playera es una interpretación de los uniformes de visitante anteriores.

La playera de España está inspirada por el patrón visto a finales de la década de 1980 junto con los puños y las tres tiras en rojo brillante.

El jersey de Colombia es color azul, presenta una gráfica inspirada en las bufandas vestidas por los colombianos para ocasiones especiales.

La de Japón es una interpretación moderna del jersey de local de 1991, el uniforme presenta una gráfica y una firma en el cuello que celebra los momentos importantes en la historia de futbol de la nación.

La playera del Tri tiene un diseño simple y elegante. Toma inspiración de los colores de la bandera de la nación, con el lema en el cuello: "Soy México".

En contraste, la playera de visitante de Suecia presenta un diseño con tonos de azul marino claros y oscuros, junto con cortes amarillos en el cuello.

El uniforme de visitante de Bélgica es una verdadera representación de los colores de la bandera del país. La playera amarilla presenta sutiles líneas horizontales junto con acentos rojos y negros en el cuello.

HIOM