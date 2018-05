La última llamada para el Uruguay de Tabárez

Ciudad de México

No cabe duda. Uruguay es un equipo de carácter Lo traen en la sangre, en su mística y en su manera histórica de jugar. Así ganaron en el 30’, así ganaron en el 50’, así se plantaron en México 70’ y, finalmente, así quedaron cuartos en Sudáfrica 2010. Pero como todo en esta vida, y en el futbol, hay que irse renovando y este ha sido un proceso paulatino que ha vivido la escuadra charrúa tras su temprana eliminación en Brasil 2014.





De aquel equipo que se metió dentro de los cuatro mejores del mundo, en el 2010, y que ganara la Copa América del 2011, una gran fracción ya se ha ido y -todo parece indicar- que Rusia 2018 será la cita final para muchos de esos jugadores que maravillaron en Sudáfrica.

Tras consumarse los fracasos en la Copa América de 2015 y de 2016, Uruguay, a pesar de todo, nunca corrió peligro durante toda la eliminatoria en Sudamérica; logró clasificar con cierta holgura a Rusia, como segundo lugar, tras conseguir con 31 puntos. Y así será su grupo en la Copa del Mundo, el cual –a pesar de estar con el anfitrión- no le representa gran oposición. Será hasta Octavos, cuando en un probable choque ante Portugal, se mida a este equipo.





EL EQUIPO

Ya desde la Copa América del 2015, Uruguay comenzó a mostrar la regeneración en algunas posiciones. Para este Mundial, de arranque, Fernando Muslera será, por tercera Copa del Mundo consecutiva, el meta titular de la Celeste; en la central, José María Giménez y Diego Godín son inamovibles, mientras que por izquierda estaría Maxi Pereira. Por derecha, está una de las nuevas caras, siendo esta la de Diego Lexalt, quien, aunque no es un lateral nato, Tabárez lo ha puesto en dicha posición en los últimos partidos. Una opción que bien se pudiese presentar es la de Gastón Silva o Martín Cáceres.





En el mediocentro, ha venido un rejuvenecimiento total con jugadores como Matías Vecino, del Inter, y Rodrigo Bentancur, de la Juventus, quienes serían los titulares en este sector, el cual, hasta no hace mucho tiempo, aún lo tenían elementos como Diego Pérez y Egidio Arévalo. Por la izquierda, el lugar parece estar reservado para Christian Rodríguez, mientras que por derecha la disyuntiva está en poner a otro elemento joven, como Nández, o bien, optar por Carlos Sánchez.





Para la delantera está de más mencionar que Edinson Cavani y Luis Suárez serán los titulares, quienes conforman -quizá- la mejor dupla de atacantes de esta Copa del Mundo. Para refrescar este sector, o para ayudar en labores del medio campo, cuando se requiera, saltan las variantes de Gastón Ramírez y de Cristhian Stuani.

LA FIGURA

Luis Suárez (Barcelona | 31 años)

Aunque no es el delantero de hace dos o tres campañas, Suárez no deja de ser una garantía para su selección. Su capacidad y olfato goleador no tienen discusión. Viene de anotar poco más de 30 goles con el Barcelona, lo que hace pensar que no tendrá problema de estar con buen porte para la Copa del Mundo, tomando en cuenta la valía de sus tantos en momentos críticos.





JUGADOR A SEGUIR

Edinson Cavani (Paris Saint-Germain | 31 años)

Fue el goleador de la eliminatoria en Sudamérica, al marcar 10 dianas, duplicando lo hecho por su compañero en el ataque durante el proceso clasificatorio en el cono sur. La mayor fortaleza de este jugador es por la vía aérea. Asimismo, tal y como se le ha visto en muchas ocasiones en el PSG, puede tirarse hacia el costado izquierdo y ayudar a abastecer el ataque.





LA PROMESA

Rodrigo Bentancur (Juventus | 20 años)

Surgido de Boca Juniors, se ha vuelto, con creces, en el mediocentro titular de esta selección, debido a su rendimiento en los partidos finales de la eliminatoria y en los últimos amistosos. Junto a Vecino, Bentancur ha dado una bocanada de aire fresco a la zona de recuperación de Uruguay. Tiene velocidad, recupera y sabe organizar, además de agregarse al ataque. Poco a poco se ha ido ganado de un puesto en la Juventus.





POSIBLE XI

Muslera; Pereira; Giménez, Godín, Lexalt; Rodríguez, Bentancur, Sánchez, Vecino; Cavani, Suárez. DT. Óscar Washington Tabárez.





CALENDARIO

Ekaterinburgo será la primera parada de Uruguay en la Copa del Mundo, cuando el 15 de junio, se midan a Egipto; para el día 20, en Rostov, los charrúas chocarán ante Arabia, para posteriormente cerrar en Samara ante Rusia.